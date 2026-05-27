KONFERENTZIA LIGAKO FINALA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Matetaren gol batek Iñigo Perezen Rayoren ametsa zapuztu du, eta Crystal Palace txapeldun egin du

Aurrelari frantziarrak Augusto Batallak arean aldaratutako baloi bat aprobetxatu du final parekatua erabakitzeko, eta bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuzteko.

Conference-League-final-Crystal-Palace-Rayo-Vallecano

Matetaren errematearen unea. Argazkia: EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Perez entrenatzaile txantrearrak zuzentzen duen Rayo Vallecanok galdu du (1-0) Crystal Palacen aurka jokatu duen Europako lehen finala,  Leipzigeko (Alemania) Red Bull Arena futbol-zelaian.

Vallecas auzoko taldeak amore eman du Ingalaterrako taldearen kontra. Nazioartean palmaresa estreinatzeko helburua zuen Crystal Palacek. Iñigo Perez entrenatzaile nafarraren jokalariak nahi eta ezin aritu dira neurketa osoan zehar. Serio jokatu dute lehen erdian, Alemao eta Unai Lopezen bi abagune argirekin, baina ezin izan dute Londreseko taldearen bizitasuna berdindu bigarren zatian.

Matetak Augusto Batallak arean aldaratutako baloi bat aprobetxatu du final parekatua erabakitzeko, bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuzteko.

Bi urte eta erdiren ostean, Palacen aulkiari agur esan dion partidan, Oliver Glasnerrek Europako lehen garaikurra eskuratzera eraman du Londreseko taldea, Ingalaterran FA Cup eta Community Shield txapelketak irabazi ondoren.

Horrela, Leipzigen, Johan Sebastian Bach musikaria lurperatuta dagoen Alemaniako hirian, Palacek Rayo Vallecano belauniko jarri du, eta talde madrildarra loriatik pauso bakarrera geratu da. Hala ere, Vallecaseko taldeak maila eman du finalean, bere zaleak eta langile auzoa harro uzteko. 542 milioiko aurrekontua duen aurkari baten aurka lehiatu dira, Rayok baino bost aldiz gehiago.

Golak jota utzi du Rayo, eta berehala beste gol bat jasotzeko zorian izan da. Yeremy Pinok falta bat jaurti du, eta baloiak lehenengo eskuineko zutoinean jo du, gero ezkerrekoan eta nahaspilan, Oscar Valentinek bere ateko zutoin batern ukitu du baloia.

Amaierara arte, Rayo era guztietara saiatu da, eta, arrisku sentsazioa eman badu ere, ez du Henderson estutasunetan jarri, atezain ingelesa erosoegi bizi izan baitu norgehiagokaren azken zatia.

 

Futbola UEFA Europa Conference League Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X