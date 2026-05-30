Txapeldunen Liga
PSGk bigarrenez irabazi du Txapeldunen Liga, penaltietan Arsenal gaindituta

Partida luzapenera eta penaltietara joan da (4-3). Gabriel Magalhaesek azken penalti erabakigarria huts egin du, garaipena eta garaikurra emanez.
El PSG levantando la copa de la Champions League

PSGko jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paris Saint Germain Txapeldunen Ligako txapeldun izendatu da larunbat honetan bigarren urtez jarraian, penaltietan Mikel Artetaren Arsenal gaindituta (4-3) Budapesten jokatutako finalean. Arauzko denboran Havertz eta Dembeleren golekin bana berdindu ondoren, partida luzapenera eta penaltietara joan da. Gabriel Magalhaesek huts egin du azken penalti erabakigarria, garaipena eta kopa Frantziako taldeari emanez.

Ingalaterrako taldeak laster eta lehenik jo du, PSG deuseztatu duen defentsa sendotasuna erakutsiz. Havertzek defentsa frantziarraren aldaratze txar bat aprobetxatu du 0-1ekoa sartzeko.

Arsenalek bere zelaian gehiegi ez sartzea zaindu du eta baloiaren nagusitasuna Pariskoentzat izan da. Tituluaren defendatzaileak faltan bota du Dembelek edo Khvicha Kvaratskheliak albotik ihes egiteko ahaleginen bat, eta atsedenaldira joan da atez ateko jaurtiketa bakarrarekin, Fabian Ruizen bolea zail eta urruneko bat.

PSGk bazekien gehiago behar zuela, eta eraso bertikalekin saiatu da. Arsenalek eroso jarraitu du eta sendo mantendu da. Pareta batekin, Kvaratskhelia area barruan sartu da eta Cristhian Mosquerak lurrera botatzean penaltia egin dio, Dembelek sartu duena (1-1).

Ordu erdi aurretik, gidoia aldatu egin da. Arsenalek zuzenago jokatzen jakin du eta arazoak sortu dizkio defentsa ez oso sendoari; Frantziako txapeldunak, berriz, kontraerasoan izan ditu aukerarik onenak.

Luzapenean, PSGk bolbora gehiago izan duen Arsenalen menpe zegoela zirudien, baina aukera garbiak ere ez dira iritsi. Artetaren mutilek penaltia eskatu dute Noni Madueke lurrera erortzean, baina epaileak ez du ezer adierazi.

Luis Enriqueren mutilei ezinezkoa iruditu zaie horma apurtzea. Europako defentsarik onenak erasorik onena deuseztatu du.

Penaltietan, Gonçalok, Douek, Hakimik eta Beraldok euren lana egin dute, eta Mendesek huts egin du. Arsenalen aldetik, Gyokeresek, Ricek eta Martinellik sartu dituzte golak, eta Ezek huts egin du. Dena Gabriel Magalhaesen esku geratu da. Azkarregi joan da eta baloia gora bidali du, PSGri garaipena emanez.

