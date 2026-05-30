PSGk bigarrenez irabazi du Txapeldunen Liga, penaltietan Arsenal gaindituta
Paris Saint Germain Txapeldunen Ligako txapeldun izendatu da larunbat honetan bigarren urtez jarraian, penaltietan Mikel Artetaren Arsenal gaindituta (4-3) Budapesten jokatutako finalean. Arauzko denboran Havertz eta Dembeleren golekin bana berdindu ondoren, partida luzapenera eta penaltietara joan da. Gabriel Magalhaesek huts egin du azken penalti erabakigarria, garaipena eta kopa Frantziako taldeari emanez.
Ingalaterrako taldeak laster eta lehenik jo du, PSG deuseztatu duen defentsa sendotasuna erakutsiz. Havertzek defentsa frantziarraren aldaratze txar bat aprobetxatu du 0-1ekoa sartzeko.
Arsenalek bere zelaian gehiegi ez sartzea zaindu du eta baloiaren nagusitasuna Pariskoentzat izan da. Tituluaren defendatzaileak faltan bota du Dembelek edo Khvicha Kvaratskheliak albotik ihes egiteko ahaleginen bat, eta atsedenaldira joan da atez ateko jaurtiketa bakarrarekin, Fabian Ruizen bolea zail eta urruneko bat.
PSGk bazekien gehiago behar zuela, eta eraso bertikalekin saiatu da. Arsenalek eroso jarraitu du eta sendo mantendu da. Pareta batekin, Kvaratskhelia area barruan sartu da eta Cristhian Mosquerak lurrera botatzean penaltia egin dio, Dembelek sartu duena (1-1).
Ordu erdi aurretik, gidoia aldatu egin da. Arsenalek zuzenago jokatzen jakin du eta arazoak sortu dizkio defentsa ez oso sendoari; Frantziako txapeldunak, berriz, kontraerasoan izan ditu aukerarik onenak.
Luzapenean, PSGk bolbora gehiago izan duen Arsenalen menpe zegoela zirudien, baina aukera garbiak ere ez dira iritsi. Artetaren mutilek penaltia eskatu dute Noni Madueke lurrera erortzean, baina epaileak ez du ezer adierazi.
Luis Enriqueren mutilei ezinezkoa iruditu zaie horma apurtzea. Europako defentsarik onenak erasorik onena deuseztatu du.
Penaltietan, Gonçalok, Douek, Hakimik eta Beraldok euren lana egin dute, eta Mendesek huts egin du. Arsenalen aldetik, Gyokeresek, Ricek eta Martinellik sartu dituzte golak, eta Ezek huts egin du. Dena Gabriel Magalhaesen esku geratu da. Azkarregi joan da eta baloia gora bidali du, PSGri garaipena emanez.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasunak iragarri du Santi Castillejok talde gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateari utziko diola 8 denboraldien ostean
Denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela edo Iñigo Arguibide bezalako jokalariak izan ditu bere esanetara.
Iñigo Perez: “Mina, amorrua eta tristura sentitzen ditut, aukera galdu dugu”
Iñigo Perezek Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalean jasotako porrotaren analisia egin du prentsaurrekoan.
Matetaren gol batek Iñigo Perezen Rayoren ametsa zapuztu du, eta Crystal Palace txapeldun egin du
Aurrelari frantziarrak Augusto Batallak arean aldaratutako baloi bat aprobetxatu du final parekatua erabakitzeko, eta bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuzteko.
Oliver Glasner, Crystal Palace taldeko entrenatzailea: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”
Austriarrak Londreseko Crystal Palace taldea zuzentzen du, eta, asteazkenean, Iñigo Perezen Rayo Vallecano izango du aurkari Konferentzia Ligako finalean; Glasnerrek Iñigo Perez bera, Unai Emery edo Mikel Arteta, besteak beste, izan ditu hizpide.
FIFAk ofizial egin du Iranek Tijuanan egingo duela Mundu Txapelketako egonaldia
Irango kontzentrazio-lekua aldatuko duela iragarri du erakundeak, AEBetako bisekin arazoak saihesteko.
Bartzelonak laugarren Txapeldunen Liga irabazi du Lyon garaituta
4-0 nagusitu da, Pajorren eta Parallueloren bina golei esker, bi urte geroago berriro Europako Txapeldunen Kopa eskuratzeko.
Damaris Egurrola, Txapeldunen Ligako bere hirugarren finalaren aurrean
Asteburu honetan jokatuko da emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala. Bartzelona eta Olympique Lyon izango dira nor baino nor gehiago Oslon.
Kongoko selekzioak bertan behera utzi ditu Kinshasan egin behar zituen lan saioak eta agurra, ebola agerraldiagatik
Selekzioko bozeramaileak adierazi duenez, Kongoko jokalariak Munduko Txapelketa baino lehen kutsatzeko beldurrik ez da izan behar, ia jokalari guztiek atzerrian jokatzen baitute, batez ere Frantzian.
Aston Villak Friburgo hartu du mendean (0-3), eta Emeryk bere bosgarren Europa Liga irabazi du
Hondarribiko entrenatzaileak talde ingelesa garaipena lortzera eraman du Istanbulen jokatu den finalean. Aston Villa nagusi izan da norgehiagokan, eta finala aise irabazi du.