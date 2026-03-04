Errege Kopa
Rino Matarazzo: "Oso pozik nago, oso berezia da; gol aukera oso gutxi egin ahal izan dizkigute”

Rino Matarazzo elkarrizketa
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak nabarmendu du nola jokatu duen bere taldeak lehen zatian, Athleticen aurkako itzuliko partidako lehen zatian, eta, halaber, pozik azaldu da, txuri-urdinek, beste behin, golik ez baitute jaso. 

Futbola Euskal Derbia Pellegrino Matarazzo Errege Kopa Anoeta Real Sociedad

