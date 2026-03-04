Errege Kopa
Jon Martin: "Gaur ere, partida osoa egin dugu, eta finalean gaude"

Jon Martin (Reala)
Realeko atzelari gazteak, Athleticen aurkako kanporaketa amaituta eta Sevillako finalerako txartela eskuratuta, gogora ekarri du nola bizi izan zuen talde txuri-urdinak irabazitako azken finala, 2021ekoa. 

