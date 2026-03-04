ERREGE KOPA
Real-Athletic Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidaren laburpena

18:00 - 20:00
Realeko jokalariak garaipena ospatzen. Irudia: EFE
EITB

Realak 1-0 irabazi dio Athletici Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidan. Joanekoan gol bateko abantaila hartua zuen talde txuri-urdinak, hortaz, 2-0arekin lortu dute Sevillarako txartela. Hemen norgehiagokaren laburpena.

Reala Errege Kopako finalerako sailkatu da Athletic kanporatu ostean Anoetan jokatutako derbian
