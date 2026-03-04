Errege Kopa
Padilla: "Dena eman dugu eta burua altxatzea bakarrik geratzen da"

Alex Padilla
18:00 - 20:00
Alex Padilla. Argazkia: EITB
EITB

Athleticeko atezainak Realaren aurka galdutako Errege Kopako itzuliko finalerdiaz hitz egin du.

Futbola Athletic Club Errege Kopa

