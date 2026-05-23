Txapeldunen Liga
Bartzelonak laugarren Txapeldunen Liga irabazi du Lyon garaituta

4-0 irabazi du Pajorren eta Parallueloren bina golekin, bi urte geroago, koro kontinentala berreskuratzeko.

OSLO (NORUEGA), 23/05/2026.- Las jugadoras del Barcelona celebran el gol de Salma Paralluelo, durante el partido de la final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Olympique de Lyon disputan este sábado en el estadio Ullevaal de Oslo. EFE/Alberto Estévez
Bartzelonako jokalariak koparekin. Argazkia: EFE
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonak bere laugarren Txapeldunen Liga irabazi du larunbat honetan Olympique Lyoni 4-0 irabazita Osloko Ullevaal zelaian jokatutako finalean.

Bartzelona izan da, tarteka, atzetik baloiari zentzua ematen dion bakarra. Lyon, aldiz, trabatu egiten zen jokaldiari ekin behar zionean.

Hala ere, Frantziako taldeak denbora gutxi behar izan du hortzak erakusteko. Baxak erdiraketa zehatz bat eskegi du eta Renard atzetik gezi bat bezala sartu da. Collek geldiketa batekin erantzun du, baina aldaratzea area barruan geratu da eta Heapsek sarera bultzatu du. Hala ere, epaileak baliorik gabe utzi du gola jokoz kanpokoagatik.

Lehen zatiaren erdialdetik aurrera, Lyon eszenatokiaren jabe egin da eta talde katalana bere arearantz bultzatu du. Baina, lehen zatiaren azken zatian, Pajorrek korner bat errematatu du Serrajordiren susperraldiaren ondoren, eta handik gutxira Grahamek kontraerasoa bukatu du ezkerkada batekin.

Aldageletatik igaro ondoren, Pajorrek baloia gurutzatu du markagailua irekitzeko (1-0) .

Bartzelonak erasoaren indarra areagotu du. Salma bigarren zutoinean agertu da, ez dapresaka ibili, Pajorren zain geratu da eta poloniarrak, nahi bezala, bigarrena sinatu du (2-0).

Minutu batzuk geroago partida irekitzeko aukera egon da, baina Collek berriro eragotzi du. Chawinga buruz buru jarri da bere aurrean, eta berriro agertu da esku-hartze on batekin.

Bonmatiren sarrerarekin, talde katalanak bere bertsiorik ezagunena berreskuratu du; baloiaren jabe egin da, kaosaren erritmoa jaitsi du eta Lyonen azken erresistentziak itzaltzen joan da pixkanaka.

Paralluelok amaiera bikaina eman dio finalari, bi golekin: lehenengo, eskuadrara egindako jaurtiketa bikaina (3-0); ondoren, kontraeraso bat amaitu du, 4-0eko erabakigarria ixteko.

FC Bartzelona Txapeldunen Liga Futbola Emakume kirolariak Futboleko beste lehiaketa batzuk

