Kongoko selekzioak bertan behera utzi ditu Kinshasan egin behar zituen lan saioak eta agurra, ebola agerraldiagatik

Selekzioko bozeramaileak adierazi duenez, Kongoko jokalariak Munduko Txapelketa baino lehen kutsatzeko beldurrik ez da izan behar, ia jokalari guztiek atzerrian jokatzen baitute, batez ere Frantzian.

Kongoko Errepublika Demokratikoko kale bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
AGENTZIAK | EITB

Kongoko Errepublika Demokratikoko futbol selekzioak bertan behera utzi ditu Kinshasa hiriburuan egitekoak ziren entrenamenduak eta agurra, ebola agerraldia dela eta.

Jerry Kalemo selekzioko bozeramailearen arabera, Osasun Ministerioak lan saioak Kinshasan ez egitea gomendatu du, herrialdearen ekialdean izan den agerraldiaren ondorioz. Hala ere, Danimarkaren aurka Liejan (Belgika), ekainaren 3an, eta Txileren aurka, Espainian, ekainaren 9an, jokatuko diren lagunarteko neurketak jokatuko dituztela ziurtatu du.

"Ebola dela eta, Kinshasako entrenamenduak bertan behera utzi ditugu", irgarri du Kalemok, Kongoko RTNC telebistan egindako elkarrizketa batean.

Bozeramailearen esanetan, Munduko Txapelketa baino lehen Kongoko jokalariak ebolaz kutsatzeko beldurrik ez da izan behar; izan ere, ia jokalari guztiek atzerrian jokatzen dute, batez ere Frantzian. Era berean, Sebastien Desabre hautatzaile frantziarra, une honetan, bere aberrian dagoela gogorarazi du Kalemok.

Kongo Mexikon errepeska bat irabazi ondoren sailkatu zen, eta K Multzoan jokatuko dute Portugal, Kolonbia eta Uzbekistanen aurka. Kongoko Errepublika Demokratikoak ez du Munduko Txapelketa batean parte hartzen 1974tik, orduan Zaire bezala jokatu zuen.

