urriak 27 - otsailak 15
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.

2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko aurkezpena. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Winter Series txapelketaren bosgarren edizioa jokatuko da urriaren 27tik otsailaren 15era, 18 jardunalditan.

Zortzi bikotek hartuko dute parte txapelketan, bi multzotan, eta partida guztiak Gernikako Jai Alai pilotalekuan izango dira. Final-laurdenetako fasea hamar jardunalditan jokatuko da, eta finalerdiak, ligaxka gisa. Ondoren, finalerdietako bi bikote onenek elkarren aurka jokatuko dute final handian.

Partidu guztiak ETB1en eta eitb.eus-en izango dira ikusgai.

FINAL LAURDENETAKO FASEA

 

A MULTZOA

        
  J
IATKT+/-PUNTUAK
        
1.Goitia-Lekerika  226050108
2.Johan-Gorka32828027
3.Laduche-Zabala 317390-173
4.Erkiaga-Ibarluzea20605552
        
 B MULTZOA
        
  JIATKT+/-PUNTUAK
        
1.Urreisti-Lopez329172199
2.Barandika-Basque  21524664
3.Urrutia-Del Rio 21636214
4.Goixerri-Manci316389-263

 

Puntuazioa: 2-0 irabazi (4 puntu). 2-1 irabazi (3 puntu). 2-1 galdu (puntu 1). 2-0 galdu (0 puntu).

Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak) AT (Aldeko Tantoak), KT (Kontrako Tantoak), +/- (Aldeko eta kontrako tantoen aldea).

------------------------------------------------------

EGUTEGIA: FINAL-LAURDENETAKO FASEA

1. JARDUNALDIA (A multzoa eta B multzoa)

Goxerri-Manci vs Urreisti-Lopez (9-15, 7-15)

Johan-Gorka vs Goitia-Lekerika (12-15, 12-15)

------------------------------------------------------

2. JARDUNALDIA (A multzoa)

Erkiaga-Ibarluzea vs Laduche-Zabala (11-15, 15-7, 4-5)

------------------------------------------------------

3. JARDUNALDIA (B multzoa)

Urreisti-Lopez vs Barandika-Basque (15-8, 15-14)

------------------------------------------------------

4. JARDUNALDIA (A multzoa)

Laduche-Zabala vs Olharan*-Gorka (* Johanen ordez) (9-15, 11-15)

------------------------------------------------------

5. JARDUNALDIA (B multzoa)

Barandika-Basque vs Goixerri-Manci (15-10, 15-6)

------------------------------------------------------

6. JARDUNALDIA (A multzoa)

Erkiaga-Ibarluzea vs * Olharan-Gorka (* Johanen ordez) (11-15, 15-8, 4-5)

------------------------------------------------------

7. JARDUNALDIA

Goitia-Lekerika vs Laduche-Zabala (15-12, 15-14)

------------------------------------------------------

8. JARDUNALDIA

Urreisti-Lopez vs Urrutia-Del Rio (15-14, 12-15, 4-5)

------------------------------------------------------

9. JARDUNALDIA

Urrutia-Del Rio vs Goixerri-* Portet (* Manciren ordez) (10-15, 15-11, 4-5)

------------------------------------------------------

10. JARDUNALDIA

Barandika-Basque vs Urrutia-Del Rio

Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika

