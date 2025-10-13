2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Eusko Label Winter Series txapelketaren bosgarren edizioa jokatuko da urriaren 27tik otsailaren 15era, 18 jardunalditan.
Zortzi bikotek hartuko dute parte txapelketan, bi multzotan, eta partida guztiak Gernikako Jai Alai pilotalekuan izango dira. Final-laurdenetako fasea hamar jardunalditan jokatuko da, eta finalerdiak, ligaxka gisa. Ondoren, finalerdietako bi bikote onenek elkarren aurka jokatuko dute final handian.
Partidu guztiak ETB1en eta eitb.eus-en izango dira ikusgai.
FINAL LAURDENETAKO FASEA
|
A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|PUNTUAK
|1.
|Goitia-Lekerika
|2
|2
|60
|50
|10
|8
|2.
|Johan-Gorka
|3
|2
|82
|80
|2
|7
|3.
|Laduche-Zabala
|3
|1
|73
|90
|-17
|3
|4.
|Erkiaga-Ibarluzea
|2
|0
|60
|55
|5
|2
|B MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|PUNTUAK
|1.
|Urreisti-Lopez
|3
|2
|91
|72
|19
|9
|2.
|Barandika-Basque
|2
|1
|52
|46
|6
|4
|3.
|Urrutia-Del Rio
|2
|1
|63
|62
|1
|4
|4.
|Goixerri-Manci
|3
|1
|63
|89
|-26
|3
Puntuazioa: 2-0 irabazi (4 puntu). 2-1 irabazi (3 puntu). 2-1 galdu (puntu 1). 2-0 galdu (0 puntu).
Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak) AT (Aldeko Tantoak), KT (Kontrako Tantoak), +/- (Aldeko eta kontrako tantoen aldea).
------------------------------------------------------
EGUTEGIA: FINAL-LAURDENETAKO FASEA
1. JARDUNALDIA (A multzoa eta B multzoa)
Goxerri-Manci vs Urreisti-Lopez (9-15, 7-15)
Johan-Gorka vs Goitia-Lekerika (12-15, 12-15)
------------------------------------------------------
2. JARDUNALDIA (A multzoa)
Erkiaga-Ibarluzea vs Laduche-Zabala (11-15, 15-7, 4-5)
------------------------------------------------------
3. JARDUNALDIA (B multzoa)
Urreisti-Lopez vs Barandika-Basque (15-8, 15-14)
------------------------------------------------------
4. JARDUNALDIA (A multzoa)
Laduche-Zabala vs Olharan*-Gorka (* Johanen ordez) (9-15, 11-15)
------------------------------------------------------
5. JARDUNALDIA (B multzoa)
Barandika-Basque vs Goixerri-Manci (15-10, 15-6)
------------------------------------------------------
6. JARDUNALDIA (A multzoa)
Erkiaga-Ibarluzea vs * Olharan-Gorka (* Johanen ordez) (11-15, 15-8, 4-5)
------------------------------------------------------
7. JARDUNALDIA
Goitia-Lekerika vs Laduche-Zabala (15-12, 15-14)
------------------------------------------------------
Urreisti-Lopez vs Urrutia-Del Rio (15-14, 12-15, 4-5)
------------------------------------------------------
Urrutia-Del Rio vs Goixerri-* Portet (* Manciren ordez) (10-15, 15-11, 4-5)
------------------------------------------------------
10. JARDUNALDIA
Barandika-Basque vs Urrutia-Del Rio
Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika
Zure interesekoa izan daiteke
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Goixerrik eta Julen del Riok egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko tantorik onenak.
Urrutia-Del Rio vs Goixerri-Portet partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari.
Goixerrik eta Portetek hiru jokotan irabazi diete Urrutia eta Del Riori
Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari. Galdu arren, sailkatzeko aukerak dituzte oraindik.
Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian
Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Julen del Riok eta Eñaut Urreistik egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko tantorik onenak.
Del Rio: "Gure lana egin dugu; ondo jokatu dugu, aspaldi ez dut horrela disfrutatu"
Urrutiak eta Del Riok estreinako partidan irabazi diete Urreistiri eta Lopezi. Pozik agertu dira biak, partida gogorra izan dela diote, baina emaitzarekin oso gustura daudela adierazi dute.
Urrutiak eta Del Riok ezustekoa eman eta garaipena lortu dute Urreisti-Lopez bikotearen aurka, hiru jokotan
Lehen jokoa eskura izan eta galdu ondoren, Urrutiak eta Del Riok egoera zailari buelta eman diote eta bigarren joko estua irabazi dute, eta markagailua irauli dute hirugarren eta azken jokoan (15-14, 12-15 eta 4-5).
Urrutiari eta Del Riori garaipena eman dien azken tantoa, hemen
Thomas Urrutiak eta Julen Del Riok hiru setetan irabazi diete Imanol Lopez eta Eñaut Urreistiri (15-14, 12-15 eta 4-5). Partida erabaki duen azken tantoa, bideo honetan.