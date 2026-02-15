Zesta-punta
Giro bikaina Eusko Label Winter Series txapelketako finalean

Eusko Label Winter Series Txapelketako finalak zale asko bildu ditu Gernikako Jai Alai pilotalekuan
18:00 - 20:00
Zale bat, finala hasi baino lehen
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zale mordoa bildu da GHernikako Jai Alai pilotalekuan Eusko Label Winter Series txapelketako finalaz gozatzeko. 

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

