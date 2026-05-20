MAIATZAK 27, ASTEAZKENA

2026ko Italiako Giroko 17. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Cassano d'Adda-Andalo (202 km)

Etapa bihurria eta malkartsua da, hankak haustekoa, baina ez du mendate handirik. Hirugarren mailako hiru mendate puntuagarri izango dira ibilbidean, eta helmugara heltzeko ihesaldiren bat egiteko etapa aproposa izan daiteke.

17 ETAPA

Irudia: EITB.

KIROLAK EITB

2026ko Italiako Giroko hamazazpigarren etapa maiatzaren 27an, asteazkenean, jokatuko da. 202 kilometroko jardunaldia izango da, eta Cassano d'Addan hasi eta Andalon amaituko da. Italiako 109. Giroaren antolatzaileek erabaki dute 12:10ean irtengo direla txirrindulariak, eta aurreikuspenen arabera, irabazlea 17:01 eta 17:32 artean helmugaratuko da.

Etapa bihurria eta malkartsua da, hankak haustekoa, baina ez du mendate handirik. Helmugara heltzeko ihesaldiren bat egiteko etapa aproposa izan daiteke.

Iseoko lakura iritsi arte ez da aldaparik izango, eta, hiritik igaro ondoren, bi igoera: Passo dei Tre Termini (53. kilometroan) eta Cocca di Lodrino (88. kilometroan), biak hirugarren mailako mendateak.

Lehen bi mendate horien ondoren, lasterketa Chiese haranean barneratuko da, aldapa txiki eta etengabean gora. Tione di Trento zeharkatu ondoren errepidea bihurriagoa izango da, San Lorenzo Dorsinorainoko galtzada estuan zehar; igoera hor hasiko da, Molvenorantz, eta ondoren Andalo-Leverrerantz, etapako hirugarren mendate puntuagarria da, eta hirugarren mailakoa.

Andalo-Lever mendatea igo ondoren, jaitsiera azkarra, errepide zabalean, eta hainbat gune oso aldapatsu izango dira. Etapa ordeka faltsuekin eta tarte erabat lauekin bukatuko da.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 17. etapa (maiatzak 27, asteazkena)

Ibilbidea: Cassano D’Adda – Andalo

Distantzia: 202 km

Hasiera-ordua: 12:20

Amaiera-ordua: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)

Mendiko saria: Passo del Tre Termini (3. maila), 63,9 kilometroan; Cocca di Lodrino (3. maila), 88,1 kilometroan; Andalo-Lever (3. maila), 191,3 kilometroan

