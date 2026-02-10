AGURRA
Imanol Lopezek Gernikako Jai Alai frontoian egindako azken tantoak

Imanol Lopez. Irudia: ERAMAN!
U. A. E. | EITB

Imanolek agur esan zion Jai Alai frontoiari, Gernikan bildu ziren zale eta jarraitzaileek omenaldi beroa egin zioten, eta atzelari zumaiarra ez zen atzean gelditu. Garaipen ez, baina horrelako tanto ikusgarriak oparitu zizkigun.

Bideoa: Imanol Lopezi omenaldi beroa egin diote Gernikako Jai Alai pilotalekuan, Eusko Label Winter Series txapelketan
