Goitia eta Lekerika eta Johan eta Gorka, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkara
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak Laduche eta Zabala menderatu dituzte, bi jokotan, 15-12 eta 15-14, eta emaitza horrek sailkatzeko aukerarik gabe utzi ditu Erkiaga eta Ibarluzea eta asteleheneko partidan galtzaile atera den bikotea.
Alex Goitia eta Unai Lekerika eta Johan eta Gorka Sorozabal anaiak 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkara sailkatu dira, Gernikako Jai Alai pilotalekuan, astelehenean. Txapelketako zazpigarren jardunaldian, Goitiak eta Lekerikak Ludovic Laduche eta Jon Zabala menderatu dituzte, bi jokotan, 15-12 eta 15-14, A multzoan, eta emaitza horrek finalerdietako ligaxkara igarotzeko aukerarik gabe utzi ditu Aritz Erkiaga eta Ion Ibarluzea, alegia, azken bi urteotako txapeldunak, eta galtzaile irten den bikotea.
Astelehenero bezala, giro bikaina izan da Gernikako pilotalekuan. Lehenengo jokoan, Goitia eta Lekerika 15-12 gailendu dira; ematen zuen Laduchek eta Zabalak, 8-11 aurretik zihoazela, gertu zutela partidako aurreneko puntua, baina Markina-Xemeingo aurrelariak eta Gernikako atzelariak markagailua irauli egin dute, eta, azkenean, 15era iritsi dira. Gakoetakoa izan da bi puntista bizkaitarrek erabakitako pilota aldaketa.
Bigarren jokoan, emozio handia izan da, baita tentsioa ere. Bi bikoteak hamalauna izan gara, eta azken tanto hori guztiz erabakigarria zen, A multzoko lau bikoteentzat. Azkenean, Goitiak eta Lekerikak eskuratu dute, eta, horrenbestez, multzoko lehenengo postua bermatu; Johan eta Gorka bigarren tokitik sailkatuko dira.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak, Jon Zabalak eta Ludovic Laduchek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko tantorik onenak.
Goitia eta Lekerika: ''Pozik, finalerdietan gaude''
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak, astelehenean, Eusko Label Winter Seriesen, garaipena eskuratu dute, Ludovic Laduche eta Jon Zabala aurkari, eta, horrenbestez, txapelketako finalerdietako ligaxkarako sailkatu dira.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 6. jardunaldiko hiru tanto onenak
Jean Olharanek eta Aritz Erkiagak egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 6. jardunaldiko tantorik onenak.
Olharanek eta Gorkak bigarren garaipena lortu dute eta Erkiaga eta Ibarluzea ia aukerarik gabe utzi dituzte
Aurrelari bearnotarra eta atzelari lapurtarra nagusi izan dira lehen jokoan (11-15), baina bigarren partzialean bizkaitarrek buelta eman diote egoerari (15-8). Partida hirugarren jokoan erabaki da, non azken hiru tantoak aurrenekoek egin dituzten (4-5).
Gorka Sorozabal: "Oso partida zaila izan da eta zorte pixka bat izan dugu"
Min hartuta dagoen Johan Sorozabal berriro ordezkatu duen Jean Olharanek eta Gorka Sorozabalek osatutako bikoteak hiru jokotan (11-15, 15-8 eta 4-5) irabazi diete Aritz Erkiaga eta Ion Ibarluzeari, azken bi edizioetako txapeldunei, Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatutako Eusko Label Winter Serieseko seigarren jardunaldian.
Erkiaga-Ibarluzea vs Olharan-Gorka Eusko Label Winter Serieseko partidaren azken tantoa
Jean Olharanek eta Gorka Sorozabalek 3 setetan menderatu dituzte Aritz Erkiaga eta Ion Ibarluzea (11-15, 15-8 eta 4-5). Hemen partidako azken tantoa.
Johan Sorozabalek ez du astelehenean Erkiaga eta Ibarluzearen aurkako partida jokatuko
Aurrelari lapurtarrak orkatilako lesiotik osatu gabe jarraitzen du eta Olharanek ordezkatuko du abenduaren 1ean.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 5. jardunaldiko hiru tanto onenak
Xabi Barandikak eta Ekaitz Mendizabalek, 'Goixerrik' egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 5. jardunaldiko tantorik onenak.
Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs Goixerri-Manci partidako estatistikak
Txapelketako bosgarren jardunaldian, Xabi Barandikak eta Thibault Basquek Ekaitz Mendizabal "Goixerri" eta Mikel Manci menderatu dituzte, bi jokotan, 15-10 eta 15-6. EITBk partidako estatistikak jaso ditu.