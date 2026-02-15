zesta-punta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Johani eta Basqueri Winter Serieseko txapelak eman dizkien azken tantoa

Basque, Johan eta Barandika
18:00 - 20:00
Basque, Johan eta Barandika. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Johanek eta Basquek irabazi dute 2025-2026ko Winter Series txapelketa. Final lehiatua izan da, eta Goitiaren azken tantoko akatsak Iparraldekoei eman dizkie txapelak.

Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Zesta-punta Thibault Basque

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X