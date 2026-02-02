Goitiak eta Lekerikak bi jokotan gainditu dituzte Sorozabal anaiak, eta finalean sartu dira
Bizkaitarrek finalerako txartela lortu dute Johan eta Gorka mendean hartu ostean (15-6 eta 15-8). Lapurtarrek partida kaskarra egin dute, hanka-sartze gehiegitxorekin. Alex Goitiak, ordea, neurketa bikaina jokatu du.
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak erraz irabazi diete Johan eta Gorka Sorozabali bi jokotan (15-6 eta 15-8) Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatu den Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldian. Horrela, bikote bizkaitarrak otsailaren 15eko finalerako txartela lortu du.
Goitiak eta Lekerikak aurkariek baino askoz sendoago hasi dute norgehiagoka. Batez ere, Markina-Xemeingo aurrelaria bikain aritu da hasierako jokoaren lehen edian, tantoetan agintzen eta errematean fin, bi txula bikain egin baititu. Bikote lapurtarrean, ostera, Gorka oso gaizki aritu da, eta Johanek ez dio askorik lagundu. Gauzak horrela, Goitiak bereari jarraitu dio, Lekerikak ondo lagunduta, eta biak 15. tantora azkar iritsi dira (15-6).
Bigarren jokoa bide beretik hasi da, bikote bizkaitarra oso ondo eta lapurtarra lehen jokoaren ondoren zuzendu gabe, akats berdinak eginez. Markinako aurrelaria eta Gernikako atzelaria 4-0 aurreratu dira markagailuan. Hala ere, Lapurdiko anaiek erreakzio txiki bat izan dute eta jokoa 4na eta 5na berdintzea lortu dute denbora tarte labur batean. Baina lapurtarrek ezin izan dute bizkaitarren aurretik jarri, eta atzetik joan dira bigarren jokoaren atsedenaldira (8-5).
Atsedenaldiaren ostean, Sorozabal anaiek hortzak estutu dituzte eta lehia 8na berdindu dute. Baina biek berriro hutsegite nabarmenak egin dituzte, barkatzeko ez zegoen Alex Goitiaren aurrean erabaki txarrak hartuz. Markina-Xemeingo aurrelariak, lau puntistetatik onenak, erakustaldia eman du eta bi jokotan garaipena biribildu du (15-8), bikote bizkaitarra finalera sailkatuz.
Oraindik argitzeko dago zein aurrelarik lagunduko dion Basqueri finalean, Barandika lesionatua ordezkatuz. Hirugarren postuan sailkatuko den aurrelariak hartuko du Gernikakoaren lekua final handian.
