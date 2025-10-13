Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Del 27 de octubre al 15 de febrero, se disputará la quinta edición del Eusko Label Winter Series, que se jugarán en 18 jornadas.
Ocho parejas participarán en el torneo, en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika. La fase de cuartos de final se jugará en diez jornadas, y las semifinales, como liguilla; después, las mejores dos parejas de las semifinales se enfrentarán en la gran final.
FASE DE CUARTOS DE FINAL
GRUPO A
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Goitia-Lekerika
|2
|2
|60
|50
|10
|8
|2º
|Johan-Gorka
|3
|2
|82
|80
|2
|7
|3º
|Laduche-Zabala
|3
|1
|73
|90
-17
|3
|4º
|Erkiaga-Ibarluzea
|2
|0
|60
|55
|5
|2
|GRUPO B
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Urreisti-López
|3
|2
|91
|72
|19
|9
|2º
|Barandika-Basque
|2
|1
|52
|46
|6
|4
|3º
|Urrutia-Del Río
|2
|1
|63
|62
|1
|4
|4º
|Goixerri-Manci
|3
|1
|63
|89
|-26
|3
Puntuación: Ganar 2-0 (4 puntos). Ganar 2-1 (3 puntos). Perder 2-1 (1 punto). Perder 2-0 (0 puntos).
Leyendas: J (Jugados), G (Ganados) TF (Tantos a Favor), TC (Tantos en Contra), +/- (diferencial de tantos).
CALENDARIO: FASE DE CUARTOS DE FINAL
1ª JORNADA (Grupo B y grupo A)
Goxerri-Manci vs. Urreisti-López (9-15, 7-15)
Johan-Gorka vs. Goitia-Lekerika (12-15, 12-15)
2ª JORNADA (Grupo A)
Erkiaga-Ibarluzea vs. Laduche-Zabala (11-15, 15-7, 4-5)
3ª JORNADA (Grupo B)
Urreisti-López vs. Barandika-Basque (15-8, 15-14)
4ª JORNADA (Grupo A)
Laduche-Zabala vs. Olharan*-Gorka (* en sustitución de Johan) (9-15, 11-15)
5ª JORNADA (Grupo B)
Barandika-Basque vs. Goixerri-Manci (15-10, 15-6)
6ª JORNADA (Grupo A)
Erkiaga-Ibarluzea vs. * Olharan-Gorka (* en sustitución de Johan) (11-15, 15-8, 4-5)
7ª JORNADA
Goitia-Lekerika vs. Laduche-Zabala (15-12, 15-14)
Urreisti-López vs. Urrutia-Del Río (15-14, 12-15, 4-5)
Urrutia-Del Río vs. Goixerri-* Portet (* en sustitución de Manci) (10-15, 15-11, 4-5)
10ª JORNADA
Barandika-Basque vs. Urrutia-Del Río
Erkiaga-Ibarluzea vs. Goitia-Lekerika
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.
Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet
El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Goixerri y Portet, ya eliminados, vencen en tres sets a Urrutia y Del Río, que siguen con opciones
El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Manci, lesionado, será sustituido por Portet en la novena jornada del Eusko Label Winter Series
El zaguero de Mutriku sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica. El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.
Los tres mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Julen del Río y Eñaut Urreisti.
Del Río: "Hemos hecho nuestro trabajo; hemos jugado bien, hace tiempo que no disfrutaba así"
Urrutia y Del Río han ganado en su primer partido a Urreisti y López. Ambos se han mostrado satisfechos, dicen que ha sido un partido duro, pero muy contentos con el resultado.
Urrutia y Del Río remontan y dan la sorpresa ante Urreisti-López, pareja invicta, en tres sets
Tras perder el primer set a pesar de tenerlo al alcance de la mano, Urrutia y Del Río han logrado sobreponerse y llevarse el segundo set, y culminar la remontada en el tercer y definitivo juego (15-14, 12-15 y 4-5).
Así ha sido el último tanto que ha dado la victoria a Urrutia y Del Rio
Thomas Urrutia y Julen Del Río han ganado en tres sets a Eñaut Urreisti e Imanol López (15-14, 12-15 y 4-5).