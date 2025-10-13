27 de octubre - 15 de febrero
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.

Presentación del Eusko Label Winter Series de 2025-2026. Foto: EITB.
Presentación del Eusko Label Winter Series de 2025-2026. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
author image

EITB

Última actualización

Del 27 de octubre al 15 de febrero, se disputará la quinta edición del Eusko Label Winter Series, que se jugarán en 18 jornadas.

Ocho parejas participarán en el torneo, en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika. La fase de cuartos de final se jugará en diez jornadas, y las semifinales, como liguilla; después, las mejores dos parejas de las semifinales se enfrentarán en la gran final.

Todos los partidos se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.

FASE DE CUARTOS DE FINAL

 

GRUPO A

        
  J
GTFTC+/-PUNTOS
        
Goitia-Lekerika  226050108
Johan-Gorka  
32828027
Laduche-Zabala317390

-17

3
Erkiaga-Ibarluzea20605552
        
 GRUPO B
        
  JGTFTC+/-PUNTOS
        
Urreisti-López329172199
Barandika-Basque 21524664
Urrutia-Del Río 21636214
Goixerri-Manci316389-263

Puntuación: Ganar 2-0 (4 puntos). Ganar 2-1 (3 puntos). Perder 2-1 (1 punto). Perder 2-0 (0 puntos).

Leyendas: J (Jugados), G (Ganados) TF (Tantos a Favor), TC (Tantos en Contra), +/- (diferencial de tantos).

------------------------------------------------------

CALENDARIO: FASE DE CUARTOS DE FINAL

1ª JORNADA (Grupo B y grupo A)

Goxerri-Manci vs. Urreisti-López (9-15, 7-15)

Johan-Gorka vs. Goitia-Lekerika (12-15, 12-15)

------------------------------------------------------

2ª JORNADA (Grupo A)

Erkiaga-Ibarluzea vs. Laduche-Zabala (11-15, 15-7, 4-5)

------------------------------------------------------

3ª JORNADA (Grupo B)

Urreisti-López vs. Barandika-Basque (15-8, 15-14)

------------------------------------------------------

4ª JORNADA (Grupo A)

Laduche-Zabala vs. Olharan*-Gorka (* en sustitución de Johan) (9-15, 11-15)

------------------------------------------------------

5ª JORNADA (Grupo B)

Barandika-Basque vs. Goixerri-Manci (15-10, 15-6)

------------------------------------------------------

6ª JORNADA (Grupo A)

Erkiaga-Ibarluzea vs. * Olharan-Gorka (* en sustitución de Johan) (11-15, 15-8, 4-5)

------------------------------------------------------

7ª JORNADA 

Goitia-Lekerika vs. Laduche-Zabala (15-12, 15-14)

------------------------------------------------------

8ª JORNADA

Urreisti-López vs. Urrutia-Del Río (15-14, 12-15, 4-5)

------------------------------------------------------

9ª JORNADA

Urrutia-Del Río vs. Goixerri-* Portet (* en sustitución de Manci) (10-15, 15-11, 4-5)

------------------------------------------------------

10ª JORNADA

Barandika-Basque vs. Urrutia-Del Río

Erkiaga-Ibarluzea vs. Goitia-Lekerika

Eusko Label Winter Series

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X