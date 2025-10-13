Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

Del 27 de octubre al 15 de febrero, se disputará la quinta edición del Eusko Label Winter Series, que se jugarán en 18 jornadas.

Ocho parejas participarán en el torneo, en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika. La fase de cuartos de final se jugará en diez jornadas, y las semifinales, como liguilla; después, las mejores dos parejas de las semifinales se enfrentarán en la gran final.

Todos los partidos se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.

FASE DE CUARTOS DE FINAL