Urrutiak eta Del Riok ezustekoa eman eta garaipena lortu dute Urreisti-Lopez bikotearen aurka, hiru jokotan

Lehen jokoa eskura izan eta galdu ondoren, Urrutiak eta Del Riok egoera zailari buelta eman diote eta bigarren joko estua irabazi dute, eta markagailua irauli dute hirugarren eta azken jokoan (15-14, 12-15 eta 4-5).

Julen del Rio Winter Series

Julen del Rio atzelari gasteiztarra, pilota bere eskuin bikainarekin jaurtitzeko prest. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Thomas Urrutia (Donibane-Garazi, 2001) eta Julen Del Rio (Gasteiz, 1996) pilotariak gaur hasi dira lehiatzen, Eusko Label Winter Series txapelketan. Puntista baxe-nafarrak bukatu berri ditu Miamiko Magic Cityko konpromisoak. B multzoko liderren aurka jokatu behar dute, Eñaut Urreisti eta Imanol Lopez. Gipuzkoarrak finalerdietara sailkatuta daude eta orain arte, txapelketa bikote sendoena direla erakutsi dute. Urrutiak eta Del Riok ezustekoa eman dute partida irauliz hiru jokotan (15-14, 12-15 eta 4-5).

Lehen jokoan markagailuan gorabehera handiak izan dira, baina Urreistik eta Lopezek lehen partzial parekatua irabazi dute, detaile txiki batzuengatik, beste aldera eroriko zela zirudienean. Urrutia eta Del Rio 14-12 aurretik jarri dira, baina bikote gipuzkoarrak buelta eman dio azken unean.

Bigarren jokoa ere oso orekatua izan da, baina Urrutiak eta Del Riok aurrekoan lortu ez zutena lortu dute, bikote gipuzkoarra mendean hartuz (12-15). Atzelari gasteiztarrak min handia egin die bere eskuinarekin gipuzkoarrei, ezin izan baitiote bere jokoari aurre egin.

Hirugarren eta azken jokoan, Thomasek eta Julenek norgehiagoka iraultzea lortu eta ezustekoa eman dute (4-5). Ez dute jokoa ondo hasi, baina suspertu eta aurretik jarri dira; hala ere, garaipena eskuratzeko itxaron egin behar izan dute, Eñautek eta Imanolek ez baitute amore eman amaierara arte.

Urrutia eta Del Riok oraindik beste bi partida jokatu behar dituzte, bi astelehenez jarraian.

 

Horrelakoa izan da Urrutiari eta Del Riori garaipena eman dien azken tantoa
Del Rio: "Gure lana egin dugu; ondo jokatu dugu, aspaldi ez nuela horrela disfrutatzen"
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

