Barandikak eta Basquek finalerdietarako azken txartela lortu dute Urrutia eta Del Rio bi jokotan mendean hartuta

Horrela, Barandika-Basque, Urreisti-Lopez, Johan-Gorka eta Goitia-Lekerika izango dira finalerdietako ligaxkan lehiatuko diren bikoteak.

Barandika-Basque Winter Series

Barandika eta Basque garaipena eta finalerdietarako sailkapena lortu ondoren. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandikak eta Thibault Basquek Eusko Label Winter Serieseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Thomas Urrutia eta Julen del Rio bi setetan (15-13 eta 15-10) mendean hartuta Gernikako Jai Alai pilotalekuan.

Lehen setean, Barandikak eta Basquek hasiera kaskarra zuzendu dute, distirarik gabe, baina pilotetako bat Del Rioren eskuina desaktibatzeko aprobetxatuz, ez baitu material horretara egokitzen jakin (15-13).

Tentsioa nagusi zen bigarren set batean, Xabik eta Thibaultek ere katua eraman dute uretara (15-10), finalerdietarako azken txartela eskuratuz. Del Riok azkenean bukatu du joko honetan, bikote urdinaren pisua eraman duen Barandikaren aurka, Basque seguruago agertu ez delako. Urrutiak ahal izan duena egin du, baina ez da nahikoa izan.

Barandika: "Oso zaila izan da pilotara jartzea hezetasunagatik, ezkerreko pareta erabat bustita zegoen"

Erkiagak eta Ibarluzeak garaipen sorta estreinatu dute, baina saririk gabe

Jardunaldiko bigarren partidan, Aritz Erkiagak eta Jon Ibarluzeak agur esan diote Winterri, lehen garaipena hiru setetan lortuta (9-15, 15-14 eta 5-3) Alex Goitia eta Unai Lekerikaren aurka, finalerdietarako sailkatuta baitaude.

Edizio honetan zortea ez da alde izan. Bizkaitarrek berdinketa hautsi zuten, orain arte jasotako bi porrotetan. Bietan, tanto bakarra egin zuten (5-4) eta aurkariek baino tanto gehiago egin zituzten.

Erkiagak eta Ibarluzeak hotz hasi dute norgehiagoka hasierako 0-5eko emaitzarekin, baina ondoren markagailua berdindu dute, baina lehen jokoaren azken txanpan Ispasterreko aurrelaria alderrai ibili da eta Goitiak eta Lekerikak seta eskuratu dute (9-15).

Nahiz eta oso fin ez egon Erkiagak eta Ibarluzeak bigarren set berdindua eskuratu dute (15-14) eta hirugarrena eta behin betikoa behartu dituzte. Aritzek lehenengoa baino hobeto hasi du jokoa Goitia eta Lekerikaren aurka, eta konfiantza osoz eta sendoago jokatu dute.

Berdinketa hausteko setean, bi jokalariek garaipena lortu dute, agian, euren txapelketa partikularreko tantorik onenak egin ondoren (5-3).

Antolatzaileek finalerdien egutegia prestatzen ari dira eta urtarrilaren 5eko hasierako partida Urreisti-Lópezek Goitia-Lekerikaren aurkajokatuko dute. Finalerdiak ligaxka formatuan jokatuko dira eta bikote bakoitzak hiru partida izango ditu. Jai Alaiko gune mediatiko handienean jokatzeko hiru aukera.

Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

