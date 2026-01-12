Barandikak eta Basquek sufritu baina hiru jokotan irabazi diete Johan eta Gorkari
Garaileek aurkarien hasiera kaskarra aprobetxatu dute lehen jokoa nahiko erraz irabazteko. Bigarrenean, ordea, Sorozabal anaiek nabarmen hobetu dute euren jokoa, hirugarren jokoa behartuz. Hirugarrenean, ordea, gernikarra eta bidartarra sendoagoak izan dira.
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Partida hasiera hotz samarrean, Sorozabal anaiek hutsak egin dituzte, Gernikako pilotalekuari neurria hartzeko zailtasunekin. Behin Biarritzeko bikotea neurketan sartuta ere, Barandika eta Basque aurkariak baino askoz gehiago izan dira. Gernikako aurrelariak eta Bidarteko atzelariak joko sendoa erakutsi dute lehen jokoa nahiko erraz irabazteko (15-11). Biek une oro agindu dute markagailuan, eta ez da berdinketarik izan lehen joko osoan.
Bikote lapurtarrak nabarmen hobera egin du bigarren jokoan. Sorozabal anaiek bigarren jokoa agintzen hasi dira, baina Barandikak eta Basquek ez dute etsi eta Biarritzeko bikotearen intentsitatea berdindu dute. Hala ere, Gernikako aurrelaria ez da errematean ausartu eta jokoa atzean kargatu du etengabe. Aitzitik, Johan ausartagoa izan da errematean eta horrek jokoa erabaki du, hirugarren eta behin betiko jokoa behartuz (12-15).
Barandikak oso zorrotz hasi du hirugarren jokoa txula eta bi pareta batekin (2-0). Johanek maisu jokaldi batekin erantzun dio, zabalean pilota bikain bat jarriz (2-1). Jarraian, Gorkak ez du pilota nahiko erraza xisteran sartu (3-1), eta atsedenaldiaren ostean, gernikarrak eta bidartarrak laugarren tantoa egin dute, jokoa eta neurketa berehala erabakiz (5-2).
Johan eta Gorka Sorozabal atzo iritsi ziren Euskal Herrira, eta Eusko Label Winter Series txapelketako bi partida jokatuko dituzte jarraian (urtarrilak 12 eta 19).
Sorozabal anaiak abendutik daude Dania Jai Alain (Florida) jokatzen, baina maila ez da berdina (Johan eta Gorka estatistiken buru dira abantaila handiarekin), eta kantxa eta materiala aldatzen dira. Gainera, Atlantikoa zeharkatzeak eragiten duen nekea gehitu behar zaio, ia egokitzeko denborarik gabe.
Aurreko urtean, Urreistik eta Gorkak lehen fase oso ona egin zuten, baina emaitzak ez ziren berdinak izan Floridatik etorri behar izan zutenean.
