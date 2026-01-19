Urreistik eta Lopezek hiru jokotan galdu dute berriro Johanen eta Gorkaren aurka, eta sailkatzeko aukera gutxi dituzte
Hirugarren jokoan azken tanto polemiko batek erabaki du berriz norgehiagoka. Bigarren porrot honek (15-11, 11-15 eta 4-5), hanka eta erdi txapelketatik kanpo utzi dio bikote gipuzkoarrari, baina oraindik bizirik. Ligaxkako azken partida 2-0 irabazi eta gainerako emaitzen menpe egotea geratzen zaie bakarrik.
Finalerdietako 3. jardunaldian, orain arteko bi galtzaileak Johan eta Gorka Sorozabal eta Eñaut Urreisti eta Imanol Lopez izan dira, zein baino zein, elkarren kontra. Sorozabal anaiek garaipen baliotsua lortu dute hiru jokotan (15-11, 11-15 eta 4-5). Neurketa azken tantoan erabaki da, eta berriro polemika izan da epaileak hartutako erabakiarekin.
40 pilotakadako tanto luze eta bizi batekin hasi da norgehiagoka. Johanek tantoa egin du, baina horiek Gorkari xisteratik ateratako pilota bat eskatu dute, eta epaileek arrazoia eman diete. Ondoren hiru tanto bi bikoteek egindako hutsekin bukatu dira, neurketa zertxobait hoztuz.
Aurrelari mutrikuarrak eta atzelari zumaiarrak joko hasieratik agindu dute markagailuan, eta bikote lapurtarra baina sendoago azaldu dira. Hala ere, Sorozabal anaiek ez dute etsi, baina une erabakigarrietan egindako opariek zigortu dituzte (15-11).
Bigarren jokoan Johan eta Gorka neurketaren joera erabat aldatzeko asmoz kantxaratu dira, eta lortu dute; erritmoa jarri eta jokoaren hasieratik markagailuan agindu baitute.
Gipuzkoarrek, ordea, lanean jarraitu eta lapurtarren abantaila pixkanaka murriztu dute. Jokoaren azken txanpara tanto bat atzetik iritsi dira, baina Eñaut eta Imanol ez dira batere fin aritu azken bost tantoetan. Horrela, Sorozabal anaiek azken joko erabakigarria behartzea lortu dute, aurreneko jokoaren emaitza berdinarekin, baina alderantziz (11-15).
Hirugarren eta azken jokoan, markagailuan zein jokoan oreka eta tentsioa izan dira nagusi lehen erdian, baina Urreistik sakean egindako falta batek berdinketa hautsi du (2-3). Segidan Sorozabal anaiek laugarrena egin dute, eta garaipena bereganatu behar zutela zirudienean gipuzkoarrek launa berdintzea lortu dute.
Neurketa azken kintzean erabaki da, eta Johanen hormabikoa barruan izan dela ebatzi dute epaileek, erabaki polemiko berri batean (4-5). Eñaut Urreistik oso haserre alde egin du kantxatik VARaren erabakiarekin.
Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Johan eta Gorka Sorozabalek garaipena lortu dute Urreisti eta Lopezen aurka. Azken tantoaren polemikaren ostean, Johanek esan du ez dakiela pilota kanpoan edo barruan zegoen, baina Gorkak kanpoan zegoela uste du. Hala ere, anaiak pozik daude irabazi dutelako.
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Johan eta Gorkak hiru setetan irabazi die Urreisti eta Lopezi (15-11, 11-15 eta 4-5). Azken tanto polemikoa izan da, 4-4 joanda, ez baitute jakin Johanek botatako bi pareta balekoa zen ala ez. Azkenean, epaileek lapurtarrei eman diete garaipena.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 2.jardunaldiko hiru tanto onenak
Johan Sorozabalek, Xabi Barandikak eta Gorka Sorozabalek egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldiko tanto onenak.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Barandika: "Partida nahiko txukuna egin dugu"
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Barandika-Basque vs Johan-Gorka neurketaren azken tantoa
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Barandikak eta Basquek sufritu baina hiru jokotan irabazi diete Johan eta Gorkari
Garaileek aurkarien hasiera kaskarra aprobetxatu dute lehen jokoa nahiko erraz irabazteko. Bigarrenean, ordea, Sorozabal anaiek nabarmen hobetu dute euren jokoa, hirugarren jokoa behartuz. Hirugarrenean, ordea, gernikarra eta bidartarra sendoagoak izan dira.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko hiru tantorik onenak
Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko tanto onenen protagonistak Alex Goitia, Eñaut Urreisti eta Unai Lekerika izan dira.
Goitia: "Zuzenean Urreistik pilota ukitzen duela iruditu zait"
Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.