Eusko Label Winter Series
Urreistik eta Lopezek hiru jokotan galdu dute berriro Johanen eta Gorkaren aurka, eta sailkatzeko aukera gutxi dituzte

Hirugarren jokoan azken tanto polemiko batek erabaki du berriz norgehiagoka. Bigarren porrot honek (15-11, 11-15 eta 4-5), hanka eta erdi txapelketatik kanpo utzi dio bikote gipuzkoarrari, baina oraindik bizirik. Ligaxkako azken partida 2-0 irabazi eta gainerako emaitzen menpe egotea geratzen zaie bakarrik.

Johan-Gorka vs Urreisti-Lopez winter series finalerdiak
Imanol Lopez Johan eta Gorka zoriontzen, epaileek azken erabakiaren berri eman ondoren. Irudia: EITB
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Finalerdietako 3. jardunaldian, orain arteko bi galtzaileak Johan eta Gorka Sorozabal eta Eñaut Urreisti eta Imanol Lopez izan dira, zein baino zein, elkarren kontra. Sorozabal anaiek garaipen baliotsua lortu dute hiru jokotan (15-11, 11-15 eta 4-5). Neurketa azken tantoan erabaki da, eta berriro polemika izan da epaileak hartutako erabakiarekin.

Johan-Gorka vs Urreisti-Lopez azken tantoa winter series finalerdiak
18:00 - 20:00
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari

Bigarren porrot honek (2-1), hanka eta erdi txapelketatik kanpo utzi dio bikote gipuzkoarrari, baina oraindik bizirik. Ligaxkako azken partida 2-0 irabazi eta gainerako emaitzen menpe egotea geratzen zaie bakarrik.

40 pilotakadako tanto luze eta bizi batekin hasi da norgehiagoka. Johanek tantoa egin du, baina horiek Gorkari xisteratik ateratako pilota bat eskatu dute, eta epaileek arrazoia eman diete. Ondoren hiru tanto bi bikoteek egindako hutsekin bukatu dira, neurketa zertxobait hoztuz. 

Aurrelari mutrikuarrak eta atzelari zumaiarrak joko hasieratik agindu dute markagailuan, eta bikote lapurtarra baina sendoago azaldu dira. Hala ere, Sorozabal anaiek ez dute etsi, baina une erabakigarrietan egindako opariek zigortu dituzte (15-11).

Bigarren jokoan Johan eta Gorka neurketaren joera erabat aldatzeko asmoz kantxaratu dira, eta lortu dute; erritmoa jarri eta jokoaren hasieratik markagailuan agindu baitute. 

Gipuzkoarrek, ordea, lanean jarraitu eta lapurtarren abantaila pixkanaka murriztu dute. Jokoaren azken txanpara tanto bat atzetik iritsi dira, baina Eñaut eta Imanol ez dira batere fin aritu azken bost tantoetan. Horrela, Sorozabal anaiek azken joko erabakigarria behartzea lortu dute, aurreneko jokoaren emaitza berdinarekin, baina alderantziz (11-15).

Hirugarren eta azken jokoan, markagailuan zein jokoan oreka eta tentsioa izan dira nagusi lehen erdian, baina Urreistik sakean egindako falta batek berdinketa hautsi du (2-3). Segidan Sorozabal anaiek laugarrena egin dute, eta garaipena bereganatu behar zutela zirudienean gipuzkoarrek launa berdintzea lortu dute. 

Neurketa azken kintzean erabaki da, eta Johanen hormabikoa barruan izan dela ebatzi dute epaileek, erabaki polemiko berri batean (4-5). Eñaut Urreistik oso haserre alde egin du kantxatik VARaren erabakiarekin.

18:00 - 20:00
Johan: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

