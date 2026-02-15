Alt foto
Albiste da:
Winter Serieseko finala |
Moeve F Liga: Athletic vs Reala |
EA Sports Liga: Real Oviedo vs Athletic |
Surne Bilbao vs Kosner Baskonia |
Zesta-punta
Basque: "Mundu guztiak nahi du irabazi Winter Seriesa eta oso harro nago"

Johan eta Basque
18:00 - 20:00
Johan eta Basque. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Johan eta Basque oso pozik agertu dira garaipenarekin eta euren gertukoei eskaini nahi izan dizkiete txapelak, aipamen bereziarekin Barandikarentzat.

Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Zesta-punta Thibault Basque

