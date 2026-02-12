WINTER SERIES 2025-2026
Gorde
Alex Goitia: “Txapela lortzeko borrokatu behar dugu, eta etxera txapelarekin joan behar dugu”

18:00 - 20:00
Lekerika eta Goitia, Gernikako Jai Alai pilotalekuan. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alex Goitiak eta Unai Lekerikabeaskoak Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketako finala jokatuko dute igandean, otsailaren 15ean, Thibault Basqueren eta Johan Sorozabalen aurka. Partidaren atarian, Goitia eta Lekerekin egon gara, eta “egindako lanaren fruitu” dela azaldu digute. Biak ala biak txapela etxera eramateko gogoz daude.

Eusko Label Winter Series 2026: Goitiak eta Lekerikak bi jokotan gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal
Gernika Jai Alai Unai Lekerika Eusko Label Winter Series Zesta-punta Alex Goitia

