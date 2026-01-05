Finalerdietako ligaxka
Goitia-Lekerika bikoteak Urreisti eta Lopez hartu ditu mendean, partida amaiera polemiko batean

Bikote bizkaitarrak hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5) irabazi dio gipuzkoarrari, polemikak markatutako bukaera batean.

Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika partida bukaera Winter Series finalerdiak
Irudia: EITB
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.

18:00 - 20:00
Bi bikoteek 9 punturekin bukatu zuten sailkapen fasea, bi garaipen eta porrot bana jasota, eta finalerdietan neurtu dituzte, lehen aldiz, elkarren aurka indarrak.

Partida hasieran erritmo falta izan da eta bi bikoteek huts asko egin dituzte; Urreisti eta Lopez nagusi izan dira tanto askotan, baina ez dute bukatzen asmatu bizkaitarren defentsa bikainagatik. Jokorik ezean emozioa izan da nagusi, berdinketa ugari izan baitira lehen jokoaren azken txanpara arte. Jokoaren amaiera horretan, Goitia eta Lekerika aurkariak baino egokiago aritu dira markagailua euren alde makurtzeko (13-15), zorte apur batekin ere.

Bigarren jokoan, gipuzkoarrek kolpea itzuli diote bikote bizkaitarrari, ez lan handia egin eta sufrimendurik gabe. Mutrikuko aurrelariak eta Zumaiako atzelariak abantaila ederra lortu dute jokoaren amaieran, Goitiaren pare bat opariri esker. Markina-Xemeingo aurrelaria partidatik deskonektatu da une batez, eta bikoteak garesti ordaindu du. Urreistik, nahiz eta partida osoan oso fin ez ibili, jokoa ixten asmatu du (15-10).

Berdinketa hausteko hirugarren jokoan, Urreisti eta Lopez ere agintzen hasi dira eta aurkariei 3-0eko partziala sartu diete. Ondoren, Lekerikak bi pareta bikain bat egin du erreakzionatu nahian, baina 4-1ekoarekin ezinezkoa zirudien. Lopezek, ordea, ez du pilota bat sartzen asmatu eta Urreistik 4-4ko berdinketa jarri duten bi akats egin ditu jarraian.

Azken tantoa polemikoa izan da; izan ere, gipuzkoarrek pilota bat Lekerikaren zestan bote egin eta erabat atera dela eskatu dute. Jarraian, bizkaitarrek Urreistik aldez aurretik zestarekin pilota ukitu duela eskatu dute. Epaileek bigarrenei eman diete arrazoia (4-5).

18:00 - 20:00
Datorren astelehenean, finalerdietako bigarren jardunaldia jokatuko da: Barandika-Basque vs Johan-Gorka.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

