Barandika: "Final potentea ikusiko dugu"

Xabier Barandika
18:00 - 20:00
Xabier Barandika. Argazkia: EITB
EITB

Xabier Barandikak Winter Serieseko final handirako txartela lortu zuen, baina, finalerdietan min hartuta, ezingo du partidarik garrantzitsuena lehiatu. Nola ikusten du gernikarrak finala?

Xabier Barandika Eusko Label Winter Series Zesta-punta

