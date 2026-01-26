EUSKO LABEL WINTER SERIES

Barandikak eta Basquek bi jokotan irabazi diete Goitiari eta Lekerikari eta finalerako txartela lortu dute

Gernikako aurrelariak eta Bidarteko atzelariak erraz eraman dute lehen jokoa (15-6). Bigarrenean askoz gehiago sufritu dute, baina azken tantoan jokoa irabaztea lortu dute (15-14). Barandikak min hartuta bukatu du neurketa pilotakada bat jaso ondoren.

Barandika eta Basqueren arrteko besarkada Winter Series finalerdiak

Barandika eta Basque, txapelketako finalean sartu dituen garaipena ospatzen. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan. Horrela, aurrelari bizkaitarrak eta atzelari lapurtarrak txapelketako finalerako sailkapena lortu dute. Ikusi egin beharko da Barandikak finala jokatzerik duen; izan ere, astelehen honetan pilotakada latza jaso du gorputzean, eta lesionatuta bukatu du norgehiagoka.

 

Xabier Barandika min hartuta pilotakada jaso ondoren
Barandikak pilotakada ikaragarria jaso du partidaren bigarren jokoan

Barandikak eta Basquek nahiko erraz gobernatu dute lehen jokoa. Gernikako aurrelariak hormabiko bikain batekin hasi du partida, bere asmoak argi utziz. Aitzitik, Goitiak eta Lekerikak hotzegi hasi dute norgehiagoka, eta ederki aprobetxatu dute aurkariek abantaila hartzeko.

Markina-Xemeingo aurrelariak ohikoa baino joko maila baxuagoa erakutsi du akats gehiegi eginez, eta Gernikako atzelariak sarriegi ikusi du Bidarteko bere homologoaren bizkarra. Horrela, Barandikak eta Basquek, hanka-sartze gutxi eginez, jokoa aise irabazi dute (15-6).

Markinarra eta gernikarra bigarren jokoan erreakzionatzen saiatu dira, eta lortu dute aurkarien intentsitatea berdinduz. Horrela, atsedenaldira markagailuan 6-8 aurretik iristea lortu dute. Atsedenaldiaren ostean, ordea, moreek aurkariak harrapatu dituzte eta aurretik jarri dira berriro.

12-12ko berdinketarekin partidan susto handia hartu dute zaleek eta jokalariek; izan ere, Goitiaren errebote batek zuzenean jo du Barandikaren gorputza, eta aurrelari gernikarra kantxatik une batez atera behar izan da, minduta eta ukondoan odola zuela.

Barandika odoletan Basque Winter Series finalerdiak
Neurketaren azken tantoa

Itzuleran Goitiak eta Lekerikak 13na berdindu dute norgehiagoka, baina lapurtar atzelariak errestoa bota du 14.a egiteko eta Barandika mindu bati laguntzeko. Alexek eta Unaik jokoa berdindu dute berriro, eta jokoa azken tantoan erabaki da, Gernikako aurrelariaren eta Bidarteko atzelariaren alde (15-14). 

Basque entrevista Winter Series
Basque: "Barandikaren lesioak norgehiagokaren amaiera baldintzatu du"
Bideoa. Thibault Basqueren adierazpenak Xabi Barandikarekin batera Alex Goitia eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietan bi setetan irabazi ondoren
Bideoa: Xabi Barandikak pilotakada ederra jaso du Alex Goitia eta Unai Lekerikaren aurka Eusko Label Winter Series txapelketako bigarren setean
Bideoa: Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika finalerdietako partidako azken tantoa (15-6 eta 15-14)
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

