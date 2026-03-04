Realak aurretik ekingo dio kopako derbiaren bigarren neurketari, baina Athleticek borroka agindu du Anoetan
Matarazzok ezin izango ditu lesionatuta dauden Ruperez, Odriozola eta Kubo zelairatu, baina Oskarsson berreskuratuko du. Joanekoarekin alderatuta Valverdek lau jokalari garrantzitsu berreskuratuko ditu, Vivian, Yuri, Berenguer eta Sancet, baita orduan zigortuta zegoen Paredes ere.
Realak eta Athleticek indarrak neurtuko dituzte asteazken honetan Anoetan, 2025/26 Errege Kopako final handirako bigarren txartela eskuratzeko helburuarekin. Talde donostiarrak joaneko partidan San Mamesen lortutako golaren abantaila du.
Abantaila txiki horrekin, Pellegrino Matarazzo estatubatuarraren taldeak bere ikusleekin final bat jokatzea amesten du, 1988tik lortu ez duena; izan ere, garaikurra lortzeko borrokan izan zen azken aldian, hain zuzen ere 2020an, ateak itxita jokatu zuen Athleticen aurka.
Kirol arloari dagokionez, Realak jarraian jokatuko duen hirugarren finalerdia izango da, Mallorcaren eta Real Madrilen aurka galdu ostean. Matarazzok ezin izango ditu Ruperez, Odriozola eta Kubo lesionatuak erabili, baina Oskarsson jokatzeko prest izango du astearte honetan gainerako taldekideekin entrenatu ostean.
Marreroren itzulerarekin, badirudi azpeitiarrak defendatuko duela Realaren atea final-zortzirenetan Osasunaren aurka bikain egin bezala, Alex Remiroren kaltetan.
"Partida irabaztera aterako gara", esan du Matarazzok astearte honetako entrenamenduaren ostean. "Bihar ez gara zer gertatzen den ikustera aterako. Irabaztera aterako gara, lehia bakoitza, pausoz pauso, beti partidan sartuta. Taldeak golak egitea eta oldarkor izatea nahi dut", adierazi du. Zaleak prestatzen ari diren harrerari eta Anoetan sortzea espero den giroari buruz, prestatzaile estatubatuarra "gogotsu" dago.
Euskal derbia denboraldiko unerik onenean iritsi zaio talde zuri-gorriari, emaitzei erreparatuta bai behintzat. Ernesto Valverderen taldeak azken bederatzi puntuetatik zazpi lortu ditu Ligan, eta urtarrilean piztutako alarmak itzali ditu.
Athleticentzat, azken asteetan puntuez haratago, albiste onenak erizaindegitik heldu zaizkio. Izan ere, joaneko partidan izandako arazo fisikoek josita zegoen taldeari dagokionez, Ernesto Valverdek lau jokalari garrantzitsu berreskuratu ditu, Vivian, Yuri, Berenguer eta Sancet, baita orduan zigortuta zegoen Paredes ere. Nico Williamsek, ordea, ezin izango du jokatu.
Hasierako hamaikakoari dagokionez, ezustekorik ezean, Valverdek atean Alex Padillaren aldeko apustuari eustea espero da, eta Rego izango litzateke Ruiz de Galarretaren ordezkoa zelai erdian, eibartarrak jokatzerik ez balu.
Valverdek astearte honetan adierazi duenez, bere taldearen eta Realaren "argudioak ezberdinak" dira, "estilo ezberdinak" dituztelako, baina biek finalera iristeko helburua dute.
- Balizko hamaikakoak:
Reala: Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gomez; Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marin; Oyarzabal eta Guedes.
Athletic: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer eta Guruzeta.
Epailea: Soto Grado errioxarra.
Futbol-zelaia: Anoeta.
Zure interesekoa izan daiteke
Atletico Madril izango da Realaren edo Athleticen aurkaria Sevillako finalean
Bartzelonak joaneko partidako desabantaila murriztu du hiru golekin (3-0), baina luzapena behartzeko laugarrena falta izan zaio.
Reala-Athletic partida, Errege Kopako finalaurrekoetako itzulikoa, zuzenean
Ez galdu asteazken honetan, martxoak 4, Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, Realak eta Athleticek jokatuko dutena, ETB1en, kirolakeitb.eus-en eta ETB ONen. 20:30etik aurrera "Koparen Bila" programa hasiko da. Ondoren, bi taldeen arteko norgehiagoka emango da eta, amaitutakoan, partidu osteko saio berezian partida aztertuko da.
Real Madril-Manchester City, Newcastle-Barça eta Atletico-Tottenham, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetan
Final-zortzirenetako joaneko neurketak martxoaren 10ean eta 11n jokatuko dira; itzulikoak, berriz, martxoaren 17an eta 18an.
Atalanta, Galatasaray, Real Madril eta PSG ere final-zortzirenetan izango dira
Joaneko partidan jasotako 2-0ekoa irauli du Atalantak Borussia Dortmunden aurka (4-1). Madrilek Benfica kanporatu du, joanekoan 0-1 eta itzulerakoan 2-1 irabazita. PSGk bina berdindu du Monakoren aurrean, eta Galatasaray luzapenean sartutako bi golei esker sailkatu da, nahiz eta Turinen galdu eta ikaragarri sufritu (3-2).
Reala-Athletic Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, martxoaren 4an, EITBn
20:30etik aurrera, asteazkenean, martxoaren 4an, ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek Realak eta Athleticek Anoetan jokatuko duten neurketa erabakigarriaren gaineko guztia kontatuko dizute. Reala eta Athletic, nor baino nor gehiago, eta final handirako txartela jokoan.
Bodø/Glimtek historia egin du, Inter Milan Txapeldunen Ligatik kanporatuta
Norvegiako taldeak 0-2 irabazi zion Inter Milani final-zortzirenetako play-offetako itzuliko partidan. Bayer Leverkusenek, Newcastlek eta Atletico Madrilek ere final-zortzirenetara aurrera egitea lortu dute.
Atletico, Leverkusen, Bodø/Glimt eta Newcastle, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara
Emaitza altuko markagailuek, Milaneko ezustekoak eta nagusitasunez ebatzitako kanporaketek erabaki dituzte final-zortzirenetarako sailkapenak.
Newcastlek ia erabakita utzi du kanporaketa eta Bodok eta Leverkusenek bereak bideratu dituzte
Ingalaterrako taldeak Qarabag gainditu du etxetik kanpo (1-6), norvegiarrek 3-1 irabazi diote Interri eta talde alemaniarrak 0-2 gainditu du Olinpiakos Grezian. Aitzitik, Brujasek eta Atletico Madrilek 3-3 berdindu dute Belgikan.
Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan
Espainiako Federazioak iragarri du txapelketako final handia apirilaren 18an jokatuko dutela, eta 21:00etan hasiko dela. Reala edo Athletic final horretan izango dira, eta sailkatzea lortzen duen euskal taldeak Bartzelona edo Atletico Madril izango du aurkari.