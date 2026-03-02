Kopako finalerdia
Jauregizar: "Partida oso zaila izango da, baina aurrera egiteko aukerak ikusten ditut"

Mikel Jauregizar Athleticeko euskarria. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Oviedon "susto handia" hartu zuela onartu du erdilari zuri-gorriak, baina belauneko lesioa dagoeneko sendatu duela ziurtatu du. Asteazken honetan Anoetan jokatuko den Kopako derbiari dagokionez, Bermeoko erdilariak uste du "guztia" utzi behar dutela zelaian. "Gogoaz eta intentsitateaz berdeguneratu behar gara, euren bila lehen minututik", erantsi du. 

