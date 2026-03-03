Errege Kopa
Realaren zaleek talde txuri-urdinaren autobusari harrera eginen diote, asteazkenean, Kopako derbiaren aurretik

Rino Matarazzoren taldearen autobusak realzaleen animoak jasoko ditu, 19:00etatik aurrera, Anoeta hotelean hasita.

Realaren gola: jokalariak ospatzen.
Realeko jokalariak; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Realaren zaleek talde txuri-urdinaren autobusari harrera eginen diote, asteazkenean 21:00etatik aurrera, Errege Kopako finalerdietan, Realaren eta Athleticen artean jokatuko den derbiaren aurretik. Zehazki, Rino Matarazzoren taldeko autobusak Realaren zaleen animoak jasoko ditu 19:00etatik aurrera, Anoeta hoteletik, hegoaldeko parkineraino (17. atea).

Talde donostiarrak zehaztu duen arabera, “formula errepikatuko da, eta ezberdindutako bi eremu egonen dira. Iritsiera ospitaletatik jaisten eginen da. Autobusak lehenengo biribilgunean bira eginen du eta Txuri Urdinaren zuzengunean jarraituko du, bertan harreraren lehenengo zatia hasiko da eta Paco Yoldiraino ailegatuko da. Une horretatik aurrera autobusak Anoetako Miniestadioaren perimetroa inguratuko du, estadiorako iritsieraren azkeneko zatian sartu baino lehenago”.

Bigarren zatia, Realak azaltzen duen arabera, “autobusak Miniestadioa inguratu eta Antonio Elorza Belodromoa atzean utzi ondoren hasiko da. Une horretan, harreraren zati beroena hasiko da. Estadiora ailegatzeko 200 metro geratuko dira, eta hegoaldeko parkinetik sartuko dira, 17. atearen ondoan”.

“Taldearen autobusak ibilbide hau egiten duen hirugarren aldia izanen da, honek derbiaren aurretik tenperatura igotzeko helburua dauka, gizalege handienakin eta txuri urdin familiaren ereduzko jokabidearekin” azpimarratu du Realak.

Futbola Anoeta Real Sociedad Errege Kopa

