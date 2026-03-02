Kopako finalerdia
Jon Martin: "Hutsean berdinduta joango bagina bezala jolastu behar dugu neurketa"

Jon Martin Realeko atzelaria. Irudia: EITB
Atzelari txuri-urdina "baikor" azaldu da Athleticen kontrako norgehiagokaren atarian. "San Mamesen partida osoa egin genuen, eta konfiantzarekin gaude", azpimarratu du. "Oso pozik nago nire lanarekin, baina gauza asko hobetu behar ditut", gaineratu du.

