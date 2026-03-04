Semifinal de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real parte con ventaja en el segundo asalto del derbi copero, pero el Athletic promete pelea en Anoeta

Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Óskarsson. Con respecto a la ida Valverde recupera a cuatro titulares como Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además de al entonces sancionado Paredes.
BILBAO, 11/02/2026.- El delantero de la Real Mikel Oyarzabal (c) pelea un balón con Alejandro Rego (i) y Mikel Jauregizar, ambos del Athletic, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña

Rego, Oyarzabal y Jauregizar en el partido de ida disputado en San Mamés. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: 2025/26 Errege Kopako finalerdietako itzulerako partida Reala-Athletic Anoetan
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real y el Athletic se medirán este miércoles en Anoeta con el objetivo común de hacerse con el segundo billete disponible para la gran final de la Copa del Rey 2025/26 y con la ventaja del conjunto donostiarra del tanto logrado en la ida en San Mamés.

Con esa mínima ventaja, el cuadro del estadounidense Pellegrino Matarazzo sueña con poder disputar una final con su público, algo que no logra desde 1988, ya que en la última ocasión en la que luchó por el título, precisamente ante el Athletic en 2020, se jugó a puerta cerrada. Para ello, deberá mantener esa renta en un coliseo que rozará el lleno.

En lo meramente deportivo, será la tercera semifinal consecutiva para la Real tras las perdidas ante el Mallorca y el Real Madrid. Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Óskarsson para la causa tras entrenar este martes junto al resto de sus compañeros.

Con la vuelta de Marrero, todo hace indicar que el azpeitiarra será quien defienda la portería realista tras su buena actuación en octavos de final ante Osasuna en detrimento de Álex Remiro.

 

"Vamos a salir a ganar el partido", ha asegurado Matarazzo tras el entrenamiento de este martes. "Mañana no saldremos a contemplar. Salimos a ganar cada momento, cada duelo, paso a paso, a estar en el partido siempre y ganarlo. Quiero que el equipo haga goles y sea agresivo", ha afirmado. Sobre el recibimiento que prepara la afición, unido al ambiente que se espera que se genere en Anoeta, el estadounidense está "con muchas ganas".

Matarazzo, Errege Kopako prentsaurrekoan
18:00 - 20:00
Matarazzo: "El partido de vuelta empieza 0-0, queremos ganarlo"

El derbi vasco le llega al equipo rojiblanco en el mejor momento de la temporada, al menos a nivel de resultados. Desde que cayera en la ida frente al conjunto txuri urdin los de Ernesto Valverde han sumado siete puntos de nueve en Liga y apagando así las alarmas encendidas en un pobrísimo mes de enero.

Para el Athletic más allá de los puntos en las últimas semanas las mejores noticias le han llegado desde la enfermería. Y es que respecto al equipo en cuadro asolado por los problemas físicos en la ida Ernesto Valverde recupera a cuatro titulares como Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además de al entonces sancionado Paredes, si bien pierde a Nico Williams.

En cuanto al equipo titular, en el que salvo sorpresa que se espera que Valverde mantenga su apuesta copera por Alex Padilla en la portería, Rego sería el relevo de Ruiz de Galarreta en la medular si el eibartarra finalmente causa baja.

Valverde ha asegurado este martes que "los argumentos" de su equipo y de la Real "son diferentes" al tener "estilos distintos" aunque ambos tienen el objetivo de llegar a la final.

Ernesto Valverde (Athletic)
18:00 - 20:00
Valverde: "Nuestra intención es ir claramente a ganar"

- Alineaciones probables:

Real: Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín; Oyarzabal y Guedes.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano)

Estadio: Anoeta.

Matarazzo: "El partido de vuelta empieza 0-0, queremos ganarlo; tenemos que dar nuestro máximo"
Valverde: "Nuestra intención es ir claramente a ganar"
Vídeo: Entrevista al defensa Jon Martín en la previa del partido de vuelta de la Copa del Rey Real Sociedad-Athletic
“Topagunea”, al lado de Anoeta, animará el ambiente en la tarde del miércoles, antes del derbi de semifinales de Copa
Vídeo: Entrevista a Mikel Jauregizar antes del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey Real Sociedad-Athletic
Vídeo: La Peña Athletic Dos Hermanas Oscar de Marcos sueña con otra final en Sevilla
La afición de la Real Sociedad recibirá el autobús del equipo txuri-urdin antes del derbi de Copa, el miércoles
Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Anoeta Athletic Club Copa del Rey Ernesto Valverde Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Reala-Athletic, Errege Kopa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa

No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X