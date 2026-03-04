La Real y el Athletic se medirán este miércoles en Anoeta con el objetivo común de hacerse con el segundo billete disponible para la gran final de la Copa del Rey 2025/26 y con la ventaja del conjunto donostiarra del tanto logrado en la ida en San Mamés.

Con esa mínima ventaja, el cuadro del estadounidense Pellegrino Matarazzo sueña con poder disputar una final con su público, algo que no logra desde 1988, ya que en la última ocasión en la que luchó por el título, precisamente ante el Athletic en 2020, se jugó a puerta cerrada. Para ello, deberá mantener esa renta en un coliseo que rozará el lleno.

En lo meramente deportivo, será la tercera semifinal consecutiva para la Real tras las perdidas ante el Mallorca y el Real Madrid. Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Óskarsson para la causa tras entrenar este martes junto al resto de sus compañeros.

Con la vuelta de Marrero, todo hace indicar que el azpeitiarra será quien defienda la portería realista tras su buena actuación en octavos de final ante Osasuna en detrimento de Álex Remiro.