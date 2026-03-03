Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valverde: "Gure asmoa da garaipena argi bilatzea"

Ernesto Valverde (Athletic)
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

"Talde bakoitzak bere baliabideak ditu, estilo desberidnak ditugu", adierazi du Athleticeko entrenatzaileak; Valverdek talde zuri-gorriak Realaren aurka asteazkenean jokatuko duen Errege Kopako partida izan du hizpide.

Futbola Errege Kopa Ernesto Valverde Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X