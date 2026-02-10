Finalerdia

Kopako derbiaren aurreneko dema San Mamesen, eta bi taldeak borrokarako prest

Lehoiek presio apur bat gutxiagorekin egingo diote aurre joaneko partidari, Ligan Levanteri irabazi eta gero. Txuri-urdinek, bere aldetik, azken hamar norgehiagoketan ez dute porrotik jaso, eta bolada ezin hobean dira.

Athletic-Real-Sociedad-Liga-San Mamés

Lehial, erdiraketa batean, San Mamesen jokatutako Ligako azken derbian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

San Mamesek Athleticen eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdiko joaneko partida hartuko du asteazkenean. EITBk finalerdiko joaneko eta itzuliko neurketak zuzenean emango ditu, baita finala ere. Talde zuri-gorria indarberrituta helduko da joaneko neurketara, azken bi partidak irabazita. Era berean, Pellegrino Matarazzo iritsi zenetik bolada oso onean dago talde txuri-urdina; izan ere, azken hamar norgehiagoketan ez du porrotik izan. 

Lehoiek presio apur bat gutxiagorekin ekingo diote lehiari, Levanteri irabazi eta gero. Partida horrek lau egun lehenago taldeak Mestallan izan zuen hobekuntza txikia berretsi zuen, eta, batez ere, urrezko hiru puntu eman zizkien Ernesto Valverderen jokalariei, Ligako egoera kezkagarria izaten hasia zenean.

Guruzetaren golek eta Williams anaien lesioen eboluzio onak baikortasuna zabaldu dute Bilbo aldean. Hala ere, talde zuri-gorriak partida honetarako duen arazo handia, denboraldi honetan ia beti gertatu izan den bezala, defentsan duen hutsune kopurua da.

Valverdek ezin izango du Paredes zelairatu, bigarren eta azken partida beteko du zigorturik, Leonen epaileak txartel gorria atera baitzion, eta itxura guztien arabera, Dani Vivian eta Yuri Berchiche ez dira jokatzeko moduan egongo.

Realak, bere aldetik, azken hamar partidetan ez du porrotik jaso, eta Matarazzo entrenatzailea iritsi denetik jokalari txuri-urdinak indarberrituta daude.

18:00 - 20:00
Matarazzo: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”

Realak jarraian jokatuko duen Kopako hirugarren finalerdia izango da, eta hogeigarrena guztira. Izan ere, 1988az geroztik taldeak ez du zaleen babesarekin finalik jokatu. Horregatik, jarraitzaile txuri-urdinak oso ilusionatuta daude, 2019-2020 denboraldiko balentria errepikatzeko aukera baitute, Reala Kopako txapeldun izan baitzen, Athletic mendean hartuta, baina oraingoan finala harmailak beteta jokatuko litzateke.

Matarazzok Zakharyan, Sucic, Barrenetxea eta Ruperezen bajak izango ditu, denak min hartuta daudelako. Unai Marrero atezaina ere ez da deialdian sartu azkenean, nahiz eta maskararekin entrenatzen ibili den, aurpegian ebakuntza egin ostean.

Ez da aldaketa handirik espero hamaikakoan eta zalantza bakarra da ezker hegalean nor arituko den. Hautagaiak Marin (San Mamesen eta Elxen aurka jokatu zuen) eta Sergio Gomez (Aihen hegalean dela) dira; azken formula hori ez zen ondo atera Mendizorrotzan, final-laurdenetan.

Brais Mendez duela astebete eta erdi epaileak egotzi zuen Ligako derbian, eta Sucic lesionatuta dagoenez hasierako hamaikakoan izango da, Turrientes eta Soler zelai erdian lagun dituela.

18:00 - 20:00
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"

Balizko hamaikakoak:

Athletic: Padilla; Areso, Monreal, Laporte, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Guruzeta, Nico Williams eta Iñaki Williams.

Reala: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Turrientes, Soler, Brais Mendez, Marin; Guedes eta Oyarzabal.

Epailea: Jose Maria Sanchez Martinez murtziarra.

Zelaia: San Mames.

Ordua: 21:00.

 

