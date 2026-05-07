Aston Villa-Friburgo, Europa Ligako finala, eta Rayo Vallecano-Crystal Palace, Konferentzia Ligako finala
Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Madrilgo langile auzoko taldea bere historiako lehen finalerako sailkatu du, Estrasburgo finalerdietan kanporatuta. Bestalde, Unai Emery gipuzkoarraren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporaketa irauli du itzuliko neurketan.
Iñigo Perez entrenatzaile iruindarrak zuzendutako Rayo Vallecanok eta Crystal Palacek jokatuko dute maiatzaren 27an, asteazkena, Alemaniako Leipzig hirian jokatuko den Konferentzia Ligako finala. Talde madrildarrak Estrasburgo kanporatu du finalerdietan, eta talde ingelesak Shakhtar Donetsk.
Rayo Vallecanok bere aurreneko garaikurra bilatuko du bere historiako lehen finalean. Era berean, Crystal Palacek Europako lehen txapelketa bereganatzea nahi du, eta faborito nagusietako bat zen lehiaketa hasi baino lehen. Konferentzia Ligako edizio honetan Ingalaterrako taldeak izan duen ibilbidea: zortzi garaipen, hiru berdinketa eta hiru porrot, eta 25 gol alde eta 12 aurka. Lehen fasean ahamrgarren sailkatu zen.
Rayo Vallecanok, Alemao brasildarrak 41 minutura sartutako golari esker, garaipena lortu du ostegun honetan Estrasburgoren aurka, finalerdietako itzulerako partidan (0-1). Talde madrildarra 1-0 nagusitu zen iragan astean, Vallecasen, jokatutako joaneko norgehiagokan ere. Gola aurrelari brasildarrak egin zuen.
Seigarren finala Emeryrentzat
Bestalde, Unai Emeryk berriro egin du. Bere Aston Villak bere lehen Europa Liga irabaz dezake. Birminghamekoek, Nottingham Foresten aurkako kanporaketa (4-0) irauli ostean, Friburgo izango dute aurkari Istanbulen , eta entrenatzaile irundarrak bere bosgarren UEFA irabazteko aukera izango du.
Emeryk bere seigarren finala izango du maiatzaren 20an, Europa Ligan. Orain arte lau irabazi ditu, hiru Sevillarekin eta bat Vila-realekin, eta bakarra galdu du Chelsearen aurka.
City Grounden joaneko neurketa 1-0 galdu ondoren, Emery oso haserre atera zen epailearen erabakiekin, baina bere jokalariek buelta eman diote Villa Parken. Emi Buendiak bikain jokatu du, gol bat asmatu eta beste bat sartu baitu.
Era berean, Alemaniako Friburgo taldeak 7. minututik jokalari bat gehiagorekin jokatu du gaur, eta Bragaren aurkako kanporaketa irauli du ostegun honetan. Joaneko partidako 2-1ekoa altxatu du, eta 3-1 nagusitu da. Horrela, bere historiako lehen final kontinentalerako sailkatu da.
Egungo txapeldunak, PSGk, Arsenalekin hitzordua du finalean, Bayern kanporatu ondoren (1-1)
Dembelek neurketa hasi eta bi minutura sartutako golak Frantziako taldea aurretik jarri du. Kanek 94. minutuan norgehiagoka berdindu du, baina Bavariako taldeak beste gol bat behar zuen luzapena lortzeko, baina berandu zen ordurako.
Sakaren gol batek Arsenal bere bigarren finalean sartu du, Atletico mendean hartuta (1-0)
Mikel Artetaren jokalariak maiatzaren 30ean, Budapesteko Puskas Arenan, jokatuko den finalerako aurkaria nor izango den zain daude.
Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere
Kataluniako taldeak zazpigarren finala du. Azkenengo seiak jarraian jokatu ditu. Final handia Osloko (Norvegia) Ullevaal futbol-zelaian jokatuko da, maiatzaren 23an, larunbatez.
Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, eta penaltiak izan dira neurketako protagonistak
Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du, hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, atzera bota du erabakia.
PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)
Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du, eta kanporaketa zabalik utzi.
Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du, etxean, Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.
Atletico eta PSG, finalerdietara Bartzelona eta Liverpool kanporatuta, hurrenez hurren
Koltxoneroek 1-2 galdu dute Metropolitanon jokatu den final-laurdenetako itzulerako partidan, baina kanporaketa 3-2 irabazi dute. Bestalde, paristarrek talde ingelesa 0-2 hartu dute mendean, Anfielden, eta Luis Enriqueren jokalariek, egungo txapeldunek, hirugarren urtez jarraian jokatuko dituzte finalerdiak.
Atletico Madril eta PSG sailkapenean aurrera doaz, joaneko partidetan Bartzelonari eta Liverpooli irabazita
Koltxoneroek mendean hartu dute Barça Nou Campen (0-2 ), Alvarezen eta Solothen golei esker. Frantziako taldeak beste horrenbeste egin du Liverpoolen kontra (2-0), baina etxean, Parisen, Doueren eta Kvaratskheliaren golei esker.
Bayernek eta Arsenalek lehen kolpea eman dute etxetik kanpo, eta finalerdietara hurbildu dira
Alemaniako txapeldunak azken 25 urteetan lehen aldiz irabazi du Santiago Bernabeun (1-2), eta Ingalaterrako taldeak Lisboako Sporting mendean hartu du azken minutuetan (0-1).