EUROPAKO TXAPELKETAK

Aston Villa-Friburgo, Europa Ligako finala, eta Rayo Vallecano-Crystal Palace, Konferentzia Ligako finala

Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Madrilgo langile auzoko taldea bere historiako lehen finalerako sailkatu du, Estrasburgo finalerdietan kanporatuta. Bestalde, Unai Emery gipuzkoarraren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporaketa irauli du itzuliko neurketan.

BRIMINGHAM (United Kingdom), 07/05/2026.- Aston Villa's Emiliano Buendia (L) celebrates with teammates after scoring the 2-0 goal during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg match Aston Villa against Nottingham Forest, in Birmingham, Britain, 07 May 2026.
Rayo Vallecanok Alemaoren gola ospatu du Estrasburgoren aurka. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB

Iñigo Perez entrenatzaile iruindarrak zuzendutako Rayo Vallecanok eta Crystal Palacek jokatuko dute maiatzaren 27an, asteazkena, Alemaniako Leipzig hirian jokatuko den Konferentzia Ligako finala. Talde madrildarrak Estrasburgo kanporatu du finalerdietan, eta talde ingelesak Shakhtar Donetsk.

Rayo Vallecanok bere aurreneko garaikurra bilatuko du bere historiako lehen finalean. Era berean, Crystal Palacek Europako lehen txapelketa bereganatzea nahi du, eta faborito nagusietako bat zen lehiaketa hasi baino lehen. Konferentzia Ligako edizio honetan Ingalaterrako taldeak izan duen ibilbidea: zortzi garaipen, hiru berdinketa eta hiru porrot, eta 25 gol alde eta 12 aurka. Lehen fasean ahamrgarren sailkatu zen.

Rayo Vallecanok, Alemao brasildarrak 41 minutura sartutako golari esker, garaipena lortu du ostegun honetan Estrasburgoren aurka, finalerdietako itzulerako partidan (0-1). Talde madrildarra 1-0 nagusitu zen iragan astean, Vallecasen, jokatutako joaneko norgehiagokan ere. Gola aurrelari brasildarrak egin zuen.

Seigarren finala Emeryrentzat

Bestalde, Unai Emeryk berriro egin du. Bere Aston Villak bere lehen Europa Liga irabaz dezake. Birminghamekoek, Nottingham Foresten aurkako kanporaketa (4-0) irauli ostean, Friburgo izango dute aurkari Istanbulen , eta entrenatzaile irundarrak bere bosgarren UEFA irabazteko aukera izango du.

Emeryk bere seigarren finala izango du maiatzaren 20an, Europa Ligan. Orain arte lau irabazi ditu, hiru Sevillarekin eta bat Vila-realekin, eta bakarra galdu du Chelsearen aurka.

City Grounden joaneko neurketa 1-0 galdu ondoren, Emery oso haserre atera zen epailearen erabakiekin, baina bere jokalariek buelta eman diote Villa Parken. Emi Buendiak bikain jokatu du, gol bat asmatu eta beste bat sartu baitu.

Era berean, Alemaniako Friburgo taldeak 7. minututik jokalari bat gehiagorekin jokatu du gaur, eta Bragaren aurkako kanporaketa irauli du ostegun honetan. Joaneko partidako 2-1ekoa altxatu du, eta 3-1 nagusitu da. Horrela, bere historiako lehen final kontinentalerako sailkatu da.

