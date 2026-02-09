ETB1-EN ETA KIROLAKEITB.EUS-EN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

EITBk Athleticen eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdia emango du, baita finala ere

Finalaurrekoan, joanekoa otsailaren 11n jokatuko dute, San Mamesen, eta itzuliko neurketa, ostera, martxoaren 4an izango da, Anoetan; bi norgehiagokak 21:00etan hasiko dira. Finala apirilaren 18an edo 19an jokatuko dute.

Gorosabel eta Barrenetxea, euskal derbi batean
Gorosabel eta Barrenetxea, artxiboko irudi batean. EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak asteazken honetan ekingo diote Errege Kopako finalaurrekoetako kanporaketari, San Mamesen jokatuko dute joaneko partidan, 21:00etan hasita. 

Bai hori bai martxoaren 4ko itzuliko neurketa, Anoetan,  zuzen-zuzenean izango dira ikusgai EITBn: telebistaz, ETB1en, eta streamingez, kirolakeitb.eus atarian. 

Horrenbestez, euskal talde bat final handian izango da; Atletico Madril edo Bartzelona izango da beste talde finalista. Finala apirilaren 18an edo 19an jokatuko dute, Sevillan, Cartuja futbol zelaian, eta hori ere izango da ikusgai EITBn, zuzenean. 

 

Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira
Athletic eta Realaren arteko derbia Errege Kopako finalerdietan
Real Sociedad Athletic Club Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X