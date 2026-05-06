Egungo txapeldunak, PSGk, Arsenalekin hitzordua du finalean, Bayern kanporatu ondoren (1-1)

Dembelek neurketa hasi eta bi minutu eta 20 segundora sartutako golak talde frantziarra aurretik jarri du. Kanek 94. minutuan norgehiagoka berdindu du, baina Bavariako taldeak beste gol bat behar zuen luzapena behartzeko, eta jadanik beranduegi zen.

MUNICH (Germany), 06/05/2026.- Goalkeeper Manuel Neuer of Bayern Munich (C) concedes the 0-1 goal by Ousmane Dembele of PSG (2-L, partially seen)during the UEFA Champions League semi-final, second leg soccer match between Bayern Munich and Paris Saint-German, in Munich, Germany, 06 May 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Dembeleren gola, partida hasi eta bi minutu eta 20 segundora. Argazkia: EFE
AGENTZIAK | EITB

Joaneko (5-4) neurketan bi taldeek emandako ikuskizunaren ondoren, munduko futbol zaleek asko espero zuten itzuliko partidan, baina Municheko norgehiagoka oso bestelakoa izan da, zoramenetik aldenduta. Dembelek bi minutu eta 20 segundora sartutako golak baldintzatu du neurketaren bilakaera, eta Paris Saint Germainek une oro kontrolpean izan du. PSG defentsan ere trebea dela erakutsi du gaur, Arsenalekin Txapeldunen Ligako finalean hitzordua ixteko, nahiz eta Harry Kanek markagailuan banakoa jarri amaieran.

Egungo txapelduna, finalean da berriro. Duela urtebete Milango Interri 0-5 irabazita erakustaldia eman zuen txapelketako azken partidan, Europako txapelketa nagusiaren historiarako emaitza. Orain Budapestera bidean, maiatzaren 30ean, larunbata, Puskas Arenan, hurrengo erronkari aurre egin beharko dio: Arsenal.

Erdiko sakeak Bayernen asmoen berri eman du. Paris Saint-Germainen lehen baloi jabetzak ere bai. Era berean, Doueren lehen erasoaldiak edo Michael Oliseren lehen jokaldiak neurketa hasiera markatu dute. Bitartean, Joao Pinheiro epaileak jokatzen utziko zuela agerian geratu da hasieratik, jokalariek arteko kontaktua baimenduz. Baina, guztiaren gainetik, PSGren eraginkortasun izugarria nabarmendu da lehen minutuetan, 0-1eko golarekin.

Kavaratskheliak partida ikaragarria jokatu du berrio. Georgiarrak aurkariaren zelai erdia zeharkatu du bere abiadurarekin, Luis Enriqueren eskeman titularra izan den Fabian Ruizekin hormarena egin du ezker hegalean. Kanarietako erdilaria erabakigarria izan da pase bakoitzean, eta lehen gola aktibatu duen jokaldian funtsezkoa izan da.

Bat-bikoa egin ondoren, Kavaratskheliarentzat dena erraza izan da, Upamecano urrun zuela. Dembeleri pasea eman eta eltxoak gola egin du. Bi minutu eta 20 segundo igaro dira, besterik ez. Eta bi goleko abantaila PSGrentzat kanporaketan.

PSGren atzelariek  meritu handia izan dute Munichen. Ez dago ia inoren esku lepo zegoen Allianz Arenan etxeko taldea modu horretan kontrolatzea, baina frantziarrek lortu dute. Bayernek ia ez du aukera argirik sortu. Alemaniarrek bloke sendo, solidario eta, batez ere, irabazle batekin egin dute talka. Bigarren zatiko aukerarik onenak PSGk izan ditu kontraerasoan. Aldea areagotzeko abagune argiak izan ditu. Hala ere, Harry Kanek berdinketa jarri du markagailuan, 94. minutuan. Oso berandu zen dagoeneko. Beste final bat PSGren zain dago.

