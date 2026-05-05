Txapeldunen Liga
Sakaren gol batek Arsenal bere bigarren finalean sartu du, Atletico mendean hartuta (1-0)

Mikel Artetaren jokalariek maiatzaren 30ean, Budapesteko Puskas Arenan, jokatuko den finalerako aurkariaren zain daude jadanik.

Bukayo Sakaren gol erabakigarria. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arsenalek Txapeldunen Ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du, gaur Emirates Stadiumen Atletico Madrilen aurkako itzulerako partida irabazi ondoren (1-0). Bukayo Sakak atsedenaldiaren atarian sartutako gol batek eman dio sailkapena Londreseko taldeari. Era berean, Sakaren golak talde madrildarrari kontinenteko txapelketa nagusiko laugarren finala jokatzea eragotzi dio.

Joaneko partidan, Riyadh Air Metropolitanon, banakoa lortu ostean, Diego Pablo Simeoneren mutilek talde ingelesa estutu nahi izan dute Londresen. Atsedenaldia baino lehen aurrea hartu du markagailuan Mikel Artetak zuzendutako taldeak, gol psikologikoa sartuta.

Bigarren zatian, Giulianok penaltia eskatu du Gabrielek lurrera bota ondoren, Griezmann area barruan erori baino minutu batzuk lehenago, Calafiorik zapaldu ostean. Epaileak ez du ezer adierazi bi jokaldietan. Erreakzioa ez da iritsi, eta koltxoneroek agur esan diote txapelketako ametsari.

Horrela, Mikel Artetaren taldeak datorren maiatzak 30ean, Budapesteko Puskas Arenan, jokatuko den finalerako aurkariaren zain daude dagoeneko. Paris Saint-Germainek Bayern Munich gainditu zuen (5-4) Printzeen Parkean jokatuko zen joaneko partidan, eta Allianz Arenak erabakiko du asteazken honetan.

Atletico Madrilek eta Arsenalek berdindu egin dute Txapeldunen Ligako finalerdietako joaneko partidan (1-1)
