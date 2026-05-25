Alessio Liscik Osasunako entrenatzailea izateari utzi dio
Nafarroako klubak astelehenean iragarri du italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen; Liscik beste urtebeterako kontratua zuen, Osasunarekin.
Alessio Liscik Osasunako entrenatzailea izateari utzi dio, Nafarroako klubak astelehen arratsaldeko azke orduan iragarri duenez. Italiarrak beste denboraldi baterako kontratua zuen Osasunarekin, alegia, 2027ko ekainera arte, baina, azkenean, ez du bigarren denboraldi hori beteko, eta talde gorritxoaren aulkia utziko du.
Osasunak argitaratutako oharrak honela dio: “Osasuna eta Alessio Lisci elkarrengandik banandu dira. Klubak eskerrak eman nahi dizkio entrenatzaile italiarrari, talde gorritxoan emandako denboraldian berak erakutsi dituen arduragatik, ahaleginagatik eta konpromisoagatik; halaber, eskertu nahi dio bazkideei, zaleei, Zuzendaritza Batzako kideei eta langileei emandako tratu aparta. Era berean, klubak haren laguntzaileak izan direnei ere eskerrak eman nahi dizkio; hauek dira: Alberto Gines, Dario Navarro, Gianluca Troilo eta Joan Garcia. Denak murgildu dira Osasunako idiosinkrasian lehen egunetik, eta bikain bete dute euren lana. Alessiori eta haren laguntzaileei, Osasunak zorterik onena opa nahi die, hemendik aurrera izango dituzten erronka profesionaletan”.
Osasunak hamazazpigarren postuan eman dio amaiera Ligari, hamazortzigarren postuan izan den eta Bigarren Mailara jaitsi den Mallorcarekin berdinduta. Iruñeko taldeak Ligako azken bost partidak galdu ditu, eta oso gertu izan du maila galtzea; azkenean, baina, Lehen Mailari eutsi dio.
Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldia egingo du asteartean, arratsaldean, Sadarren, denboraldiaren balantzea egitea helburu.
Zure interesekoa izan daiteke
Catena: “Ez da izan espero genuen bezala, ezta nahi genuen bezala ere, baina Lehen Mailan gaude"
Osasunako jokalariak salbazioa lortu ondoren hitz egin du, nahiz eta Getaferen aurka galdu (1-0) EA Sports Ligako azken jardunaldian. Kritiko agertu da denboraldi amaieragatik, batez ere atzetik datozenei eragindako "sufrimenduagatik".
Osasunak galdu egin du Getaferen aurka, baina Lehen Mailan jarraituko du (1-0)
Porrotaren ondoren, aurkari zuzenen emaitzen zain geratu dira. Gironaren eta Elxeren arteko berdinketak mesede egin dio talde nafarrari, horri esker beste urtebetez Lehen Mailan jarraituko baitu.
Lisci: “Taldea zelaian hilko da”
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak autokritika egin du eta adierazi du gaizki egin zutela pentsatuz 42 puntu bilduta nahikoa zela mailari eusteko. Edonola ere, taldea ondo dagoela eta Getaferen aurkako “finalean” gorritxoek dena emango dutela ziurtatu du.
Zer behar du Osasunak mailari eusteko?
Osasunak ez dauka ziurtatuta lehen mailan jarraitzea, eta Getaferen etxean jokatuko du ligako azken partida. Jose Bordalasen taldeak, berriz, Conference Ligan sartzea izango du lehian.
Ateak irekita entrenatuko du Osasunak ostiralean, Sadarren, 18:00etan, Getaferen aurkako partida erabakigarriaren aurretik
Osasunaren zaleek talde nafarrari bultzada emateko aukera izango dute, Coliseum estadioan jokatuko den partidaren bezperan; talde gorritxoak EA Sports Ligan eustea bilatuko du.
Kike Barja: “Konfiantzaz, gogoz eta motibazioz gaude"
Kike Barja Osasunaren jokalariak asteburu honetan Getaferen aurka jokatuko duten partida erabakigarriari buruz hitz egin du. Adierazpenak, gaztelaniaz.
Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea
Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.
Lisci: “Futbola sentipen indartsuak daudenean da erakargarria"
Osasunako entrenatzaileak Espanyolen aurka EA Sports Ligako 37. jardunaldian jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Raul Morok ez ditu azken bi jardunaldiak jokatuko, lesioagatik
Jokalari katalanak berdegunetik alde egin behar izan zuen lehen zatian koltxoneroen aurrean, eskuin izterreko atzealdean min egin ostean.