Alessio Liscik Osasunako entrenatzailea izateari utzi dio

Nafarroako klubak astelehenean iragarri du italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen; Liscik beste urtebeterako kontratua zuen, Osasunarekin.

Alessio Liscik beste denboraldi baterako kontratua zuen Osasunarekin. Argazkia: Europa Press.

KIROLAK EITB

Alessio Liscik Osasunako entrenatzailea izateari utzi dio, Nafarroako klubak astelehen arratsaldeko azke orduan iragarri duenez. Italiarrak beste denboraldi baterako kontratua zuen Osasunarekin, alegia, 2027ko ekainera arte, baina, azkenean, ez du bigarren denboraldi hori beteko, eta talde gorritxoaren aulkia utziko du.

Osasunak argitaratutako oharrak honela dio: “Osasuna eta Alessio Lisci elkarrengandik banandu dira. Klubak eskerrak eman nahi dizkio entrenatzaile italiarrari, talde gorritxoan emandako denboraldian berak erakutsi dituen arduragatik, ahaleginagatik eta konpromisoagatik; halaber, eskertu nahi dio bazkideei, zaleei, Zuzendaritza Batzako kideei eta langileei emandako tratu aparta. Era berean, klubak haren laguntzaileak izan direnei ere eskerrak eman nahi dizkio; hauek dira: Alberto Gines, Dario Navarro, Gianluca Troilo eta Joan Garcia. Denak murgildu dira Osasunako idiosinkrasian lehen egunetik, eta bikain bete dute euren lana. Alessiori eta haren laguntzaileei, Osasunak zorterik onena opa nahi die, hemendik aurrera izango dituzten erronka profesionaletan”.

Osasunak hamazazpigarren postuan eman dio amaiera Ligari, hamazortzigarren postuan izan den eta Bigarren Mailara jaitsi den Mallorcarekin berdinduta. Iruñeko taldeak Ligako azken bost partidak galdu ditu, eta oso gertu izan du maila galtzea; azkenean, baina, Lehen Mailari eutsi dio.

Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldia egingo du asteartean, arratsaldean, Sadarren, denboraldiaren balantzea egitea helburu. 

Futbola Alessio Lisci EA Sports Liga Luis Sabalza Osasuna

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.

