Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valverde: "Derbi batean, aldeak beti murrizten dira"

rueda-de-prensa-ernesto-valverde-previa-derbi-copa-athletic-real
18:00 - 20:00

Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalerdiko joaneko derbiaren bezperan. "Ez zait asko axola faboritoa nor den, ez baitizu ezer ziurtatzen", esan du prestatzaile zuri-gorriak.  "Finalerdi polita da, tentsio eta ilusio handikoa bi taldeetako zaleentzat", gaineratu du.

Futbola Athletic Club Lezamako kirol instalazioak Errege Kopa Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X