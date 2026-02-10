Valverde: "Derbi batean, aldeak beti murrizten dira"
Athleticeko entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalerdiko joaneko derbiaren bezperan. "Ez zait asko axola faboritoa nor den, ez baitizu ezer ziurtatzen", esan du prestatzaile zuri-gorriak. "Finalerdi polita da, tentsio eta ilusio handikoa bi taldeetako zaleentzat", gaineratu du.
Itxaso Uriartek Athletic utzi du, taldean bost denboraldi eman ondoren
Erdilari gasteiztarrak 80 partida jokatu ditu Bilboko taldean; Realetik ailegatu zen bertara, 2021ean.
Mikel Jauregizar: "Honek indar asko ematen digu datorrenari aurre egiteko"
Athleticeko jokalaria talde bilbotarrak Levanteren aurka lortutako garaipenaz aritu da. Zuri-gorriak 4 eta 2 gailendu dira San Mamesen, espero baino gehiago sufrituta.
Gehiegi sufrituta garaitu du Athleticek Levante San Mamesen (4-2)
Guruzetak (2), Serranok eta Navarrok sartu dituzte zuri-gorrien golak, baina Levantek, jokalari bat gutxiagorekin, 2 gol sartu ditu.
Athleticek porrot latza jaso du Sevillan (4-0)
Athleticek 4-0 galdu du igande honetan Sevillaren etxean, F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lehen zatian jarri zaie kontra zuri-gorriei, eta bigarrenean aldaketak egin arren, ez dira markagailua iraultzeko nahikoa izan.
Valverde: "Kopako finalerdian dena irekita dago, eta polita izango da zaleentzat"
Athleticeko entrenatzailearen ustez, "kanporaketa honetan dena irekita dago, eta zaleentzat polita izango da". "Oraintsu jokatu dugu Realaren aurka, eta guretzat partida zaila izan zen. Zaila izango da, tentsioa egongo da. Finalerdia da. Ontzian zegoen edozein aurkari zaila izango zen", adierazi du Valverdek.
Ernesto Valverde: "Hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditut"
Athleticek behar beharrezkoak ditu hiru puntuak Ligan okerrera ez egiteko, jaitsiera postuak hiru puntura baitituzte. Valverdek hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditu.
Nico Serrano: "Finalerdiari aurre egiteko kemena dugu"
Athletic Clubeko jokalariak Errege Kopako finalerdietako kanporaketari buruz hitz egin du, Reala izango dutelarik aurkari.
Iñaki Williams: "Pozik nago Nicok bere lesioan argia ikusten ari dela esan didalako"
Kapitain zuri-gorriak Errege Kopako finalerdietarako txartela eman dio Athletici Mestallan, 96. minutuan gol erabakigarria sartuta. Umar Sadiq nigeriarrak bere atean sartu du gola, eta segidan Padillaren atean beste bat. Dimitrievski Valentziako atezainak Mikel Jauregizarri 75.ean penaltia gelditu dio.
Athletic finalerdietan da hamaikako alternatibo bati eta Williams anaien konexioari esker (1-2)
Lehen zatian, lehoiek aurrea hartu dute markagailuan, Sadiqek bere atean sartutako golari esker. Sadiqek berak partida berdindu du, Padillaren hanka-sartze handi bat aprobetxatuta. Atsedenaldiaren ostean, zuri-gorriek penalti bat huts egin dute, baina Iñaki Williamsen gol batek garaipena eman die 96. minutuan.