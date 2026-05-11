ERREGINA KOPA

Olatz Rivera bizkaitarrak zuzenduko du Erregina Koparen finala

Gainera, epaile bilbotarrak Iragartze Fernandez getxotarra eta Haizea Castresana laudioarra izango ditu marrazain.

Erregina Kopako finalaren arbitroak

Erregina Kopako finala zuzenduko duten epaileak. Irudia: RFEF

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olatz Rivera Olmedo epaile bizkaitarrak Iberdrola Erregina Koparen finala zuzenduko duela jakinarazi du, Espainiako Futbol Federazioko (RFEF) Epaileen Batzorde Teknikoak (CTA).

FC Bartzelonak eta Atletico Madrilek jokatuko dute finala larunbat honetan, maiatzaren 16a 21:00etatik aurrera, Kanaria Handiko futbol-zelaian.

Epaile bilbotarra UEFAko Elite taldean dago, 2017an egin zuen debuta emakumezkoen Lehenengo Mailan, eta aurreko denboralditik gizonezkoen Lehenengo RFEF mailan neurketak zuzentzen ditu. Espainiako Superkoparen bi finaletan parte hartu du jada, baina hau izango da zuzenduko duen Erregina Koparen lehen finala.

Iragartze Fernandez getxotarra eta Haizea Castresana laudioarra marrazainak egongo dira hegaletan. Marta Huerta de Aza berriz, laugarren epailea izango da, eta Raquel Diaz ordezko marrazaina izanen da.

Futbola Erregina Kopa FC Bartzelona Emakume kirolariak Futboleko beste lehiaketa batzuk

