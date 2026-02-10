San Mamés acoge el primer asalto del derbi copero con las espadas en todo lo alto
San Mamés acoge el primer asalto de la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real, un cruce muy abierto que medirá al equipo bilbaíno revitalizado tras sus dos últimas victorias con un once txuri urdin en racha desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. EITB ofrecerá en directo esta semifinal y también la final.
Los leones afrontan el duelo liberados de cierta presión después de ganar al Levante. Un partido que confirmó los ligeros brotes verdes que se dejaron entrever cuatro días antes en Mestalla y, sobre todo, le otorgó tres puntos de oro cuando la situación liguera empezaba a ser preocupante para los bilbaínos.
El acierto de Guruzeta y la versión mejorada de los hermanos Williams en estos encuentros invita al optimismo en Bilbao. Sin embargo, el gran hándicap del equipo rojiblanco para este encuentro, como casi siempre esta temporada, son el importante número de bajas focalizadas una vez más en la defensa.
Valverde no podrá contar con Paredes, que cumplirá su segundo y último partido de sanción por su expulsión en León, y tiene muy serias dudas de la disponibilidad de Dani Vivian y sobre todo de Yuri Berchiche a un gran nivel tanto en su puesto de lateral zurdo como de solución de urgencia en el eje.
La Real Sociedad, por su parte, saltará a San Mamés tras enlazar diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota y con un vestuario renovado después de la incorporación como técnico de Matarazzo.
Será la tercera semifinal consecutiva y la vigésima en total para un equipo que no ha disputado una final con público desde 1988. Por ello, la afición está muy ilusionada ante la posibilidad de repetir la gesta de la temporada 2019-2020, en la que la Real salió campeona de la Copa ante el Athletic, pero esta vez sería con su gente en las gradas.
Matarazzo tendrá las bajas de Zakharyan, Sucic, Barrenetxea y Rupérez, todos por lesión. El portero Unai Marrero tampoco está en la convocatoria, aunque ya se ha ejercitado con máscara tras ser operado en la cara.
No se esperan grandes cambios en el once y la única duda está en quién ocupará la banda izquierda. Los candidatos son Marín, que ya jugó ahí en San Mamés y el pasado fin de semana ante el Elche, y Sergio Gómez con Aihen de lateral, aunque esta fórmula no salió bien en Mendizorrotza en los cuartos de final.
Brais Méndez, expulsado de forma polémica hace una semana y media en el derbi liguero, será de la partida ante la lesión de Sucic y estará acompañado de Turrientes y Soler.
Alineaciones probables:
Athletic: Padilla; Areso, Monreal, Laporte, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Guruzeta, Nico Williams; e Iñaki Williams.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Brais Méndez, Marín; Guedes y Oyarzabal.
Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).
Campo: San Mamés.
Hora: 21:00.
