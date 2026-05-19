Iraolaren Bournemouthek Cityrekin berdindu du, eta Artetaren Arsenal txapeldun egin du
Horrela, Londreseko taldeak Premier League irabazi du 22 urte geroago. Arsenalentzat hamalaugarren liga txapelketa da.
Mikel Arteta entrenatzaile donostiarraren Arsenalek irabazi du gaur Premier League txapelketa, 22 urte geroago , Manchester Cityk bana berdindu ostean, Andoni Iraola entrenatzaile usurbildarrak zuzendutako Bournemouthen futbol zelaian.
Artetaren mutilek ligako azken partida jokatuko dute igande honetan Crystal Palacen aurka, eta Selhurst Parken garaikurra jasoko dute partida amaitutakoan.
Vitality Stadiumean, City partida hasieran nagusi izan da, batez ere Antoine Semenyori esker. Erling Haalandek pasea eman ostean, 12. minutuan gol bat sartu du Semenyok, baina epaileak baliogabetu dio, jokoz kanpo zegoelako. Hala ere, etxeko taldeak Gaurdiolaren jokalariei aurre egin die, eta Gianluigi Donnarummaren area ingurura hurbiltzen hasi dira.
Horrela, Andoni Iraolak entrenatutako taldeak 39.ean aurrea hartu du markagailuan, Adrien Truffertek ezker hegaletik bideratu duen jokaldi luze baten ondoren; hortik pasa da Eli Junior Kroupi gaztea, eta bere eskuinkada eskuadran jarri du.
Atsedenalditik itzuli bezain laster, bisitariek arriskua sortu dute. Semenyoren pasea eman dio Haalandi, eta norvegiarrak baloia Nico O 'Reillyri utzi dio, baina bere ezkerkada indartsua aurkariaren atezainak aldaratu du. Ondoren, Jeremy Dokuk ere ez du asmatu eta Bournemouthen erantzuna bikoitza izan da Evanilsonen bidez, jaurtiketa banarekin. Lehenengoa 53. minutuan, Donnarummak gelditu dio, eta bigarrena, 60.ean, gora joan zaio.
Pep Guardiolak aldaketak egin dituen arren, gutxi nabaritu dira eta Bournemouthek hobera egin du bigarren zatian. David Brooksen erremate batek zutoina jo du. Era berean, Iraolak aulkia mugitu eta City kontrolatu. Hala ere, luzapenean sartutako golari esker porrota saihestu du Guardiolaren taldeak, Haalandek zutoinera egindako jaurtiketa baten aldaratzea harrapatu baitu, gola egiteko ezkerkada gurutzatu batekin.
Nahiz eta azken minutuetan Cityk sakatu, ez du garaipenik erdietsi eta ligako sailkapeneko bigarren postuan geratu da 78 punturekin. Eta hiru puntu besterik ez dira jokoan geratzen, beraz, Arsenalek dagoeneko 82 dituenez, Ingalaterrako Ligako txapeldun berria da, bere historian hamalaugarren aldiz .
Bartzelona, Kopan ere nagusi
Kataluniako taldeak 12. Erreginaren Kopa irabazi du, hirugarrena jarraian, Atletico Madrili 3-1 irabazita.
Olatz Rivera bizkaitarra izango da Erregina Koparen finaleko epailea
Gainera, epaile bilbotarrak Iragartze Fernandez getxotarra eta Haizea Castresana laudioarra izango ditu marrazain.
Aston Villa-Friburgo, Europa Ligako finala, eta Rayo Vallecano-Crystal Palace, Konferentzia Ligako finala
Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Madrilgo langile auzoko taldea bere historiako lehen finalerako sailkatu du, Estrasburgo finalerdietan kanporatuta. Bestalde, Unai Emery gipuzkoarraren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporaketa irauli du itzuliko neurketan.
Egungo txapeldunak, PSGk, Arsenalekin hitzordua du finalean, Bayern kanporatu ondoren (1-1)
Dembelek neurketa hasi eta bi minutura sartutako golak Frantziako taldea aurretik jarri du. Kanek 94. minutuan norgehiagoka berdindu du, baina Bavariako taldeak beste gol bat behar zuen luzapena lortzeko, baina berandu zen ordurako.
Sakaren gol batek Arsenal bere bigarren finalean sartu du, Atletico mendean hartuta (1-0)
Mikel Artetaren jokalariak maiatzaren 30ean, Budapesteko Puskas Arenan, jokatuko den finalerako aurkaria nor izango den zain daude.
Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere
Kataluniako taldeak zazpigarren finala du. Azkenengo seiak jarraian jokatu ditu. Final handia Osloko (Norvegia) Ullevaal futbol-zelaian jokatuko da, maiatzaren 23an, larunbatez.
Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, eta penaltiak izan dira neurketako protagonistak
Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du, hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, atzera bota du erabakia.
PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)
Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du, eta kanporaketa zabalik utzi.
Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du, etxean, Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.