Iraolaren Bournemouthek Cityrekin berdindu du, eta Artetaren Arsenal txapeldun egin du

Horrela, Londreseko taldeak Premier League irabazi du 22 urte geroago. Arsenalentzat hamalaugarren liga txapelketa da.

Eli Junior Kroupi gaztea, Bournemouth markagailuan aurretik jarri duen gola ospatzen. Argazkia: EFE

Mikel Arteta entrenatzaile donostiarraren Arsenalek irabazi du gaur Premier League txapelketa, 22 urte geroago , Manchester Cityk bana berdindu ostean, Andoni Iraola entrenatzaile usurbildarrak zuzendutako Bournemouthen futbol zelaian.

Artetaren mutilek ligako azken partida jokatuko dute igande honetan Crystal Palacen aurka, eta Selhurst Parken garaikurra jasoko dute partida amaitutakoan.

Vitality Stadiumean, City partida hasieran nagusi izan da, batez ere Antoine Semenyori esker. Erling Haalandek pasea eman ostean, 12. minutuan gol bat sartu du Semenyok, baina epaileak baliogabetu dio, jokoz kanpo zegoelako. Hala ere, etxeko taldeak Gaurdiolaren jokalariei aurre egin die, eta Gianluigi Donnarummaren area ingurura hurbiltzen hasi dira.

Horrela, Andoni Iraolak entrenatutako taldeak 39.ean aurrea hartu du markagailuan, Adrien Truffertek ezker hegaletik bideratu duen jokaldi luze baten ondoren; hortik pasa da Eli Junior Kroupi gaztea, eta bere eskuinkada eskuadran jarri du.

Atsedenalditik itzuli bezain laster, bisitariek arriskua sortu dute. Semenyoren pasea eman dio Haalandi, eta norvegiarrak baloia Nico O 'Reillyri utzi dio, baina bere ezkerkada indartsua aurkariaren atezainak aldaratu du. Ondoren, Jeremy Dokuk ere ez du asmatu eta Bournemouthen erantzuna bikoitza izan da Evanilsonen bidez, jaurtiketa banarekin. Lehenengoa 53. minutuan, Donnarummak gelditu dio, eta bigarrena, 60.ean, gora joan zaio.

Pep Guardiolak aldaketak egin dituen arren, gutxi nabaritu dira eta Bournemouthek hobera egin du bigarren zatian. David Brooksen erremate batek zutoina jo du. Era berean, Iraolak aulkia mugitu eta City kontrolatu. Hala ere, luzapenean sartutako golari esker porrota saihestu du Guardiolaren taldeak, Haalandek zutoinera egindako jaurtiketa baten aldaratzea harrapatu baitu, gola egiteko  ezkerkada gurutzatu batekin.

Nahiz eta azken minutuetan Cityk sakatu, ez du garaipenik erdietsi eta ligako sailkapeneko bigarren postuan geratu da 78 punturekin. Eta hiru puntu besterik ez dira jokoan geratzen, beraz, Arsenalek dagoeneko 82 dituenez, Ingalaterrako Ligako txapeldun berria da, bere historian hamalaugarren aldiz .

