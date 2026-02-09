ERREGE KOPA
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"

18:00 - 20:00
Aramburu. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jon Mikel Arambururekin elkartu gara, Realeko jokalaria eta Athleticen aurkako derbian San Mamesen gehien nabarmendu zen futbolarietako bat. Kopako finalerdiak ate joka ditugula, asteazkeneko partidaz, taldeaz eta, nola ez, finalaz hitz egin dugu. (Bideoa, espainolez).

Futbola Real Sociedad Errege Kopa

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

