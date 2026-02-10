ERREGE KOPA
Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”

Pellegrino Matarazzo. Irudia: Real Sociedad
U. A. E. | EITB

Matarazzok prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalaurreko derbiaren bezperan. Azaldu duenez, taldea “oso pozik eta gogotsu” dago egindako lan gogorrak fruituak eman baititu. Partidari dagokionez, espero du Athleticek intentsitatez baina betiko antzean jokatzea.

Athletic eta Realaren arteko derbia Errege Kopako finalerdietan
Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira
