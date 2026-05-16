Bartzelona, erregina Kopan ere
Bartzelonak hirugarren aldiz jarraian irabazi du Erreginaren Kopa, larunbat honetan Atletico Madrili 3-1 irabazita.
Talde katalanak, Kopako 12. titulua eskuratuz, faboritotzat jotzen zuen pronostikoa bete du, eta bere nagusitasuna lehen zatian islatu du, Claudia Pina, Esmee Brugts eta Salma Parallueloren golekin.
Claudia Pinak 24. minutuan ireki du markagailua, area barrutik jaurtiketa bat eginez, defentsak urrundu ez duen baloi bat harrapatu ondoren.
Taldearen bigarren gola Esmee Brugtsek egin du, eskuinetik area txikira Vickyk erdiratutako baloia errematatuz. Gol hori berrikusi behar izan dute, jokoz kanpo egon zitekeelakoan.
Salma Paralluelok hirugarren gola sartu du, area barruan solte geratutako baloi bat aprobetxatuz. Gol horrek ere polemika eragin du, Andrea Medina zuri-gorria lurrean etzanda baitzegoen.
Bigarren zatiaren hasieran Barçak nagusi izaten jarraitu du eta baloia langan jo du Patrik buruz egindako errematean.
Jose Herrerak aulkia mugitu du eta bere taldeak aldea murriztu du Boe Graciaren erremate indartsu batekin.
Neurketaren azken herenean Madrilgo taldea finalean sartzen saiatu da beste gol batekin, baina abagune onenak Bartzelonarentzat izan dira berriro.
Olatz Rivera bizkaitarra izango da Erregina Koparen finaleko epailea
Gainera, epaile bilbotarrak Iragartze Fernandez getxotarra eta Haizea Castresana laudioarra izango ditu marrazain.
Aston Villa-Friburgo, Europa Ligako finala, eta Rayo Vallecano-Crystal Palace, Konferentzia Ligako finala
Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Madrilgo langile auzoko taldea bere historiako lehen finalerako sailkatu du, Estrasburgo finalerdietan kanporatuta. Bestalde, Unai Emery gipuzkoarraren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporaketa irauli du itzuliko neurketan.
Egungo txapeldunak, PSGk, Arsenalekin hitzordua du finalean, Bayern kanporatu ondoren (1-1)
Dembelek neurketa hasi eta bi minutura sartutako golak Frantziako taldea aurretik jarri du. Kanek 94. minutuan norgehiagoka berdindu du, baina Bavariako taldeak beste gol bat behar zuen luzapena lortzeko, baina berandu zen ordurako.
Sakaren gol batek Arsenal bere bigarren finalean sartu du, Atletico mendean hartuta (1-0)
Mikel Artetaren jokalariak maiatzaren 30ean, Budapesteko Puskas Arenan, jokatuko den finalerako aurkaria nor izango den zain daude.
Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere
Kataluniako taldeak zazpigarren finala du. Azkenengo seiak jarraian jokatu ditu. Final handia Osloko (Norvegia) Ullevaal futbol-zelaian jokatuko da, maiatzaren 23an, larunbatez.
Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, eta penaltiak izan dira neurketako protagonistak
Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du, hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, atzera bota du erabakia.
PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)
Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du, eta kanporaketa zabalik utzi.
Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du, etxean, Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.
Atletico eta PSG, finalerdietara Bartzelona eta Liverpool kanporatuta, hurrenez hurren
Koltxoneroek 1-2 galdu dute Metropolitanon jokatu den final-laurdenetako itzulerako partidan, baina kanporaketa 3-2 irabazi dute. Bestalde, paristarrek talde ingelesa 0-2 hartu dute mendean, Anfielden, eta Luis Enriqueren jokalariek, egungo txapeldunek, hirugarren urtez jarraian jokatuko dituzte finalerdiak.