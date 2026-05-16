Erregina Kopa

Bartzelona, erregina Kopan ere

Katalanek euren 12. Erreginaren Kopa irabazi dute, hirugarrena jarraian, Atletico Madrili 3-1 irabazita.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16/05/2026.- Las jugadoras del FC Barcelona celebran el triunfo con el trofeo al finalizar la final de la Copa de la Reina de fútbol que disputaron FC Barcelona y Atlético de Madrid este sábado en el estadio de Gran Canaria. EFE/ Quique Curbelo
Bartzelonako jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Bartzelonak hirugarren aldiz jarraian irabazi du Erreginaren Kopa, larunbat honetan Atletico Madrili 3-1 irabazita.

Talde katalanak, Kopako 12. titulua eskuratuz, faboritotzat jotzen zuen pronostikoa bete du, eta bere nagusitasuna lehen zatian islatu du, Claudia Pina, Esmee Brugts eta Salma Parallueloren golekin.

Claudia Pinak 24. minutuan ireki du markagailua, area barrutik jaurtiketa bat eginez, defentsak urrundu ez duen baloi bat harrapatu ondoren.

Taldearen bigarren gola Esmee Brugtsek egin du, eskuinetik area txikira Vickyk erdiratutako baloia errematatuz. Gol hori berrikusi behar izan dute, jokoz kanpo egon zitekeelakoan.

Salma Paralluelok hirugarren gola sartu du, area barruan solte geratutako baloi bat aprobetxatuz. Gol horrek ere polemika eragin du, Andrea Medina zuri-gorria lurrean etzanda baitzegoen.

Bigarren zatiaren hasieran Barçak nagusi izaten jarraitu du eta baloia langan jo du Patrik buruz egindako errematean.

Jose Herrerak aulkia mugitu du eta bere taldeak aldea murriztu du Boe Graciaren erremate indartsu batekin.

Neurketaren azken herenean Madrilgo taldea finalean sartzen saiatu da beste gol batekin, baina abagune onenak Bartzelonarentzat izan dira berriro.

Futbola Erregina Kopa FC Bartzelona Futboleko beste lehiaketa batzuk

