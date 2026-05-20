Aston Villak Friburgo hartu du mendean (0-3), eta Emeryk bere bosgarren Europa Liga irabazi du

Hondarribiako entrenatzaileak talde ingelesa garaipena lortzera eraman du Istanbulen jokatu den finalean. Aston Villa nagusi izan da norgehiagokan, eta finala aise irabazi du.

20/5/2026

'Dibu' Martinez Aston Villako atezaina, Unai Emery bizkar gainean duela, garaipena ospatzen. Argazkia: Europa Press

Unai Emery entrenatzaile hondarribiarrak zuzentzen duen Aston Villak Friburgo jipoitu du gaur Istanbulen jokatutako Europa Ligako finalean (0-3). Horrela, prestatzaile gipuzkoarrak bere bosgarren Europa Liga irabazi du, Sevillarekin irabazitako hiru garaikurren eta Vila-realekin lortutako bakarraren ostean, 2014, 2015, 2016 y 2021n.

Youri Tielemans, Emi Buendia eta Morgan Rogersen golek Birminghamera eraman dute kopa, eta Emeryren txapelketako errege estatusa berretsi dute.

Talde ingelesak ez zuen txapelketa bat irabazten 1996tik. Gainera, 1982ko Europako Superkopatik Villak lortu duen Europako lehen garaikurra da.

Duela bi denboraldi Birminghameko taldea Txapeldunen Ligara itzuli bazuen lau hamarkada geroago, Emeryren ibilbideak koska historiko bat utzi du Istanbulen, zale ingelesak Villa Parken bere omenez estatua bat jartzera bultzatzeko.

Talde ingelesak bere kalitaterik onena erakutsi du, atsedenaldiaren aurretik markagailuan agintzeko. Horrela, 1996ko Kopa finala jokatu eta 30 urtera garaikur bat altxatu du berriro. Ondoren, Ingalaterran, galdu zituen lau finalak ahaztu ditu gaurkoarekin.

Lehen zatian, Youri Tielemans eta Emiliano Buendiaren golek Friburgo jota utzi dute. Talde alemaniarrak hasieratik urduritasuna erakutsi du, zelaian gaizki kokatuta eta pase eskasak eginez.

Hondarribiako entrenatzailearen arbelak Tielemansek 0-1ekoa balio izan du, motzean jarritako korner jaurtiketa batean, eta Buendiak bere ezkerkada eskuadran jarri du, luzapenean errenta bikoizteko. Aldageletatik bueltan, aldaketarik gabe, Julian Schusterren jokalariak ingelesen menpe jarraitu dute, aurkarien zelaian arriskurik sortu gabe. Halako batean, Buendiak ezker hegalean jokaldia egin eta Morgan Rogersi baloi bikaina harri dio, hark 0-3koa egiteko.

Amaierarako ordu erdiaren faltan, azkenean aulkia mugitu du entrenatzaile alemaniarrak, baina Villak jipoi handiagoa barkatu du. Friburgok bere historiako lehen garaikurra irabaztetik oso urrun egon da gaur, eta Villa erasoan bezain ondo moldatu da defentsan azken minutu horietan.

 

Emiliano Martinez, Aston Villako atezaina

Emery ni bezalako irabazle bat da, neurketak irabazteko sekulako grina du. Asko maite dut

Emiliano Dibu Martinez argentinarrak, Aston Villa taldeko atezainak, azpimarratu duenez, Emery "irabazle" bat da, eta "partidak irabazteko sekulako grina" du. "Asko maite dut", aitortu du atezainak.

"Aspalditik ezagutzen dut eta oso ondo moldatzen naiz berarekin. Ni bezalako irabazlea da, partidak irabazteko sekulako grina du. Asko maite dut", adierazi du atezain argentinarrak Movistarren.

