Paris Niza: laugarren etapa
Vingegaardek kolpe bikoitza eman du Uchonen, eta Ayusok erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan du

Danimarkako txirrindularia lasterketako lider berria da laugarren etapan bakarrik helmugaratu ondoren. Vingegaardek erasoa jo du helmugatik 1000 metrora, eta atzean utzi ditu Daniel Felipe Martinez eta Tim Van Dijke.

Jonas Vingegaard daniarra (Visma Lease a Bike) Uchongo podiumean. Irudia: EITB

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) danimarkarra da Paris Nizako lider berria, Bourges eta Uchon artean jokatu den 195 kilometroko laugarren etapan garaipena lortu ondoren. Juan Ayuso valentziarrak, ostera, erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan du. Etapa hau mendiko lehenengo etapa izan da, eta maldan gora amaitu da.

Vingegaardi laugarren etaparen garaipena eman dion erasoaldia

Zoritxarra Ayusorentzat, Lidl Trekeko maillot berriarekin denboraldi hasiera bikaina eten delako, Algarveko Itzulia irabazi ondoren. Zorigaitzak hegoak moztu dizkio Ayusori hegan egiten ari zenean, eta orain ustekabeko oztopoa gainditu beharko du Frantziako Tourrerako bidean, urteko helburu nagusia.

Juan Ayuso
Ayusoren erorikoa, lasterketako liderra zela

Zortea Vingegaardentzat, erorikoa saihestu baitu, eta etapa garaipena borrokatu ahal izan du lidertza ziurtatuta zuela. Helmugatik 1.000 metrora egindako erasoak Uchonen gailurrera bakarrik iristea ahalbidetu dio, aurkarien erantzunik gabe, 4 ordu, 16 minutu eta 12 segundoko denborarekin, 45,7 kilometro orduko batez bestekoarekin.

Vingegaarden erasoak Daniel Felipe Martinez kolonbiarra eta Tim Van Dijke holandarra atzean utzi ditu, biak Red Bull Bora taldeko txirrindulariak. Kolpe horrek bideratuta utzi du sailkapen nagusia Hillersleveko 29 urteko txirrindulariarentzat, Frantziako Tourreko irabazle bikoitzarentzat. "Garairik onenetako sasoia erakutsi dut", azpimarratu du danimarkarrak helmugan.

Sailkapen nagusian Vingegaardek 52 segundo ateratzen dizkio Daniel Felipe Martinezi eta 3:20 Georg Steinhauser alemaniarrari (EF Education). Lehen hamar onenen artean Marc Soler kataluniarra (UAE) agertzen da 5:45era, eta Ion Izagirre gipuzkoarra (Cofidis), hamargarren 6:32ra.

 

 

Bosgarren etapak amaiera gogorra du

Bosgarren etapa ostegun honetan korrituko da, Cormoranche-sur-Saône eta Colombier-le-Vieux artean, 206.3 kilometrokoa, aurtengo edizioko luzeena eta desnibel positibo handiena duena. Mendiko etapak bukaera gogorra du azken tartean, maldan gora, baina oro har % 3ko aldapa leunekin.

