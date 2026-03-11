Vingegaardek kolpe bikoitza eman du Uchonen, eta Ayusok erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan du
Danimarkako txirrindularia lasterketako lider berria da laugarren etapan bakarrik helmugaratu ondoren. Vingegaardek erasoa jo du helmugatik 1000 metrora, eta atzean utzi ditu Daniel Felipe Martinez eta Tim Van Dijke.
Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) danimarkarra da Paris Nizako lider berria, Bourges eta Uchon artean jokatu den 195 kilometroko laugarren etapan garaipena lortu ondoren. Juan Ayuso valentziarrak, ostera, erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan du. Etapa hau mendiko lehenengo etapa izan da, eta maldan gora amaitu da.
Zoritxarra Ayusorentzat, Lidl Trekeko maillot berriarekin denboraldi hasiera bikaina eten delako, Algarveko Itzulia irabazi ondoren. Zorigaitzak hegoak moztu dizkio Ayusori hegan egiten ari zenean, eta orain ustekabeko oztopoa gainditu beharko du Frantziako Tourrerako bidean, urteko helburu nagusia.
Zortea Vingegaardentzat, erorikoa saihestu baitu, eta etapa garaipena borrokatu ahal izan du lidertza ziurtatuta zuela. Helmugatik 1.000 metrora egindako erasoak Uchonen gailurrera bakarrik iristea ahalbidetu dio, aurkarien erantzunik gabe, 4 ordu, 16 minutu eta 12 segundoko denborarekin, 45,7 kilometro orduko batez bestekoarekin.
Vingegaarden erasoak Daniel Felipe Martinez kolonbiarra eta Tim Van Dijke holandarra atzean utzi ditu, biak Red Bull Bora taldeko txirrindulariak. Kolpe horrek bideratuta utzi du sailkapen nagusia Hillersleveko 29 urteko txirrindulariarentzat, Frantziako Tourreko irabazle bikoitzarentzat. "Garairik onenetako sasoia erakutsi dut", azpimarratu du danimarkarrak helmugan.
Sailkapen nagusian Vingegaardek 52 segundo ateratzen dizkio Daniel Felipe Martinezi eta 3:20 Georg Steinhauser alemaniarrari (EF Education). Lehen hamar onenen artean Marc Soler kataluniarra (UAE) agertzen da 5:45era, eta Ion Izagirre gipuzkoarra (Cofidis), hamargarren 6:32ra.
Bosgarren etapak amaiera gogorra du
Bosgarren etapa ostegun honetan korrituko da, Cormoranche-sur-Saône eta Colombier-le-Vieux artean, 206.3 kilometrokoa, aurtengo edizioko luzeena eta desnibel positibo handiena duena. Mendiko etapak bukaera gogorra du azken tartean, maldan gora, baina oro har % 3ko aldapa leunekin.
Jonas Vingegaardi laugarren etaparen garaipena eman dion erasoaldia eta helmugaratzea
Kilometro baten faltan, Jonas Vingegaardek (VISMA) eraso egin eta lasterketa ondo bideratuta utziko duen garaipena lortu du. 42 segunduko desberdintasunarekin helmugaratu da Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), jarraian, Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresenek esprintean hegan egin du, Del Torok kontrolatzen duen Tirreno-Adriatico lasterketan
23 urteko danimarkarra jaun eta jabe izan da Magliano de 'Marsiko helmugan, Jonathan Milan eta Jasper Philipsen bezalako faboritoen aurretik. Milan bera etapako podiumetik urrun geratu da bere erasoa goizegi abiatuta.
Bi kuloterekin atera da Jonas Vingegaard Paris-Nizako laugarren etapan
Lehenago ikusi gabekoa egin du Jonas Vingegaardek: Bi kuloterekin atera da lasterketako laugarren etapara. Xira, maillot luze bat, bigarren xira bat, bigarren maillota eta bi kulot zeramatzan danimarkarrak soinean.
Juan Ayusok Paris-Niza utzi behar izan du, eroriko batengatik, lasterketako lider zebilela
Lidl-Trekeko txirrindularia laugarren etapa amaitzeko 47 kilometro gelditzen zirela jausi da, asteazkenean, eta proba utzi du; maillot horia zeraman, hirugarren etapan lortu baitzuen.
Ineosek irabazi du taldekako erlojupekoa, baina Lidl Trekeko Juan Ayuso jarri da lider
Taldekako erlojupeko zirraragarri baten ostean banatu da harrapakina, eta valentziarrak hartu du lidertza sailkapen nagusian, Jonas Vingegaard aurkari zuzenak segundo gutxi batzuk urrunduta.
Horrela helmugaratu dira Paris-Nizako taldekako erlojupeko lehenengo hiru taldeak
INEOS Grenadiersek irabazi du Paris-Nizako taldekako erlojupekoa. Hirugarren etapa honetan, Lidl-Trek taldea geratu da bigarren eta Decathlon hirugarren. Sailkapen nagusian Juan Ayuso da garaile.
Van der Poelek irabazi du esprinta, baina Del Toro da lider berria Tirreno-Adriatico lasterketan
San Gimignano mendateko amaierak bukaera zirraragarria eskaini du itsasoen arteko bigarren etapan. Txirrindulari holandarrak mexikarra eta Giulio Pellizzari italiarra gainditu ditu helmugan.
Max Kanterrek irabazi du esprinta Montargisen, eta Lampertik elastiko horiari eutsi dio
Esprint desordenatu eta estu batean, Astanako alemaniarrak urrutitik ekin dio helmugako zuzengunean eta lasterketaren buruari eutsi dio, etapa irabazle gisa besoak altxatu arte.
2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
XDS Astana Team taldeko Max Kanter alemaniarrak irabazi du Paris-Niza lasterketako bigarren etapa. UCI World Tourreko lasterketa batean lortzen duen lehen garaipena da. Laurence Pithie (Red Bull – BOra) izan da bigarren eta Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), hirugarren.