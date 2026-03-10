Ineosek irabazi du taldekako erlojupekoa, baina Lidl Trekeko Juan Ayuso jarri da lider
Taldekako erlojupeko zirraragarri baten ostean banatu da harrapakina, eta valentziarrak hartu du lidertza sailkapen nagusian, Jonas Vingegaard bezalako aurkari zuzenak segundo gutxi batzuk urrunduta.
Juan Ayuso (Lidl Trek) valentziarra da Paris Nizako lider berria, bere taldeak hirugarren etapan lortutako bigarren postuari esker, Cosne-Cours-sur-Loire eta Pouilly-sur-Loire arteko 23,5 kilometroko taldekako erlojupekoan. Bertan, Ineos nagusitu da, Javeako txirrindulariaren taldeari 2 segundoko aldea aterata.
Taldekako erlojupeko zirraragarri baten ostean banatu da harrapakina, eta valentziarrak hartu du lidertza sailkapen nagusian, bere aurkari zuzenak, Jonas Vingegaard danimarkarra kasu, segundo gutxi batzuk urrunduta.
Ineos aseezin azaldu da, gaindiezinak ziruditen denborak hautsiz. Azkenean, Vauquelinek eta Oscar Onleyk bultzatuta, 26.40ko denbora markatu du Erresuma Batuko taldeak helmugan, 52,8 kiloemtro orduko abiaduran. Bigarren postua Ayusoren Lidl taldearentzat izan da 2 segundora, Decathlon harrigarria 11ra, Vingegaarden Visma 15era, Redl Bull Bora 20ra, Ivan Romeoren Movistar 28ra, EF 23ra, eta McNultyren eta Solerren UAE 37ra.
Sailkapen nagusian Ayusok 2 segundoko aldea du Kevin Vauquelin frantziarrarekiko eta 3 segundokoa Oscar Onley eskoziarrarekiko. Jonas Vingeggard danimarkarra zortzigarren da 17ra eta Daniel Felipe Martinez kolonbiarrak ixten du top 10a 22ra.
Taldekako erlojupekoak 1,5 kilometroko bi igoera labur zituen, % 5etik beherako maldarekin. Talde bakar batek ere ez ditu kide guztiak hasieratik amaierara mantendu, baina banakako denborak zenbatzen ziren. Faboritoak aurrean helmugaratzera behartuta zeuden, eta taldekideak bultzatzeko erantzukizuna zuten.
Asteazken honetan iritsiko da lehen helmuga maldan gora, Bourges eta Uchon artean jokatuko den laugarren etaparekin, 195 kilometrokoa, ibilbide laua bere lehen 120 kilometroetan eta hiru mendate biltzen dituzten beste 70 bat amaieran: Cota de la Croix des Cerisiers (3. mailakoa, 6,2 km % 4,1era), Cota de la Croix de la Liberation (2. mailakoa, 4,7 km % 5,3ra) eta Uchon lehen mailako mendatea (8 km % 4,5era). Faboritoek indarrak neurtuko dituzte.
Horrela helmugaratu dira Paris-Nizako taldekako erlojupeko lehenengo hiru taldeak
INEOS Grenadiersek irabazi du Paris-Nizako taldekako erlojupekoa. Hirugarren etapa honetan, Lidl-Trek taldea geratu da bigarren eta Decathlon hirugarren. Sailkapen nagusian Juan Ayuso da garaile.
Van der Poelek irabazi du esprinta, baina Del Toro da lider berria Tirreno-Adriatico lasterketan
San Gimignano mendateko amaierak bukaera zirraragarria eskaini du itsasoen arteko bigarren etapan. Txirrindulari holandarrak mexikarra eta Giulio Pellizzari italiarra gainditu ditu helmugan.
Max Kanterrek irabazi du esprinta Montargisen, eta Lampertik elastiko horiari eutsi dio
Esprint desordenatu eta estu batean, Astanako alemaniarrak urrutitik ekin dio helmugako zuzengunean eta lasterketaren buruari eutsi dio, etapa irabazle gisa besoak altxatu arte.
2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
XDS Astana Team taldeko Max Kanter alemaniarrak irabazi du Paris-Niza lasterketako bigarren etapa. UCI World Tourreko lasterketa batean lortzen duen lehen garaipena da. Laurence Pithie (Red Bull – BOra) izan da bigarren eta Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), hirugarren.
Gannak bere legea ezarri eta Tirreno-Adriatico lasterketako erlojupekoa irabazi du berriro
Italiarra da Lido Di Camaioren hasi eta bukatzen den 11,5 kilometroko ibilbidearen erregea, Tirreniar eta Adriatiko itsasoen arteko lasterketaren hasierako lau erlojupeko (2022, 2023, 2025 eta 2026) irabazi baititu.
Luke Lampertik irabazi du 2026ko Paris Nizako lehen etapa
Lampertik (EF Education EasyPost) esprintean eskuratu du garaipena, eta Vito Braek (Lotto-Intermarche) eta Orluis Aularrek (Movistar Team) txirrindulariek osatu dute podiuma.
Pogacarrek marka ondu du Strade Bianchen, eta Chabbey nagusitu da emakumezkoetan
Tadej Pogacar dugu proba hori lau aldiz irabazi duen lehen gizonezkoa; Elise Chabbeyk, bere aldetik, garaipen ikusgarria lortu du emakumezkoetan.
Cata Soto, Txileko erlojupeko txapelduna
Laborak Kutxako txirrindulariak erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipena lortu du, otsailean El Salvadorko Tourrean bi lasterketa irabazi ondoren.
