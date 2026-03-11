PARIS-NIZA
Bi kuloterekin atera da Jonas Vingegaard Paris-Nizako laugarren etapan

18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard
EITB

Azken eguneratzea

Lehenago ikusi gabekoa egin du Jonas Vingegaardek: Bi kuloterekin atera da lasterketako laugarren etapara. Xira, maillot luze bat, bigarren xira bat, bigarren maillota eta bi kulot zeramatzan danimarkarrak soinean.

