TXIRRINDULARITZA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Anthon Charmigek irabazi duen Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko 2. etapako azken kilometroa

Anthon Charmig
18:00 - 20:00

Anthon Charmig. Irudia: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko bigarren etapan. Bere ibilbideko bigarren garaipena lortu du danimarkarrak. Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) frantziarra iritsi da bigarren, eta Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) hirugarren.

Anthon Charmigek irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko bigarren etapa
Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza Auvernia-Rodano-Alpeetako Itzulia UCI World Tour

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X