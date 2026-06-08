Anthon Charmigek irabazi duen Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko 2. etapako azken kilometroa
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko bigarren etapan. Bere ibilbideko bigarren garaipena lortu du danimarkarrak. Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) frantziarra iritsi da bigarren, eta Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) hirugarren.
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Charmigek lortu du garaipena Le Puy-en-Velayn amaitu den bigarren etapan, ihesaldi luze baten ostean
Uno-X Mobility taldeko txirrindulari danimarkarrak 200 kilometro baino gehiago egin ditu eguneko ihesaldian. Etapako azken igoeran lasterketa-buruan geratu dira Charmig, Garcia Pierna eta Braz. Daniarrak tartea ireki du, eta bakarrik helmugaratu da.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapako azken kilometroa
Alex Baudin (EF Education - EasyPost) txirrindulari frantziarrak irabazi du Auvernia-Rhôneo-Alpes Tourreko lehen etapa, 146,2 kilometrokoa, Vizille eta Saint-Ismier artean.
Baudinek helmugaraino eraman du ihesaldia, eta liderraren maillota jantzi du
EF Education taldeko txirrindulari frantziarra bakarka gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko lehen etapan. Ramses Debruyne (Alpecin) eta Leo Bisiaux (Decathlon) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
ZUZENEAN: Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapa
Ibon Ruiz: “Sinetsita nengoen irabaziko nuela”
Ibon Ruizek (Kern Pharma) profesional mailako lehen garaipena lortu zuen atzo Mercan'Tourrean. Bere balorazioa oso positiboa da, "kosta egin baitzaio" hori lortzea, eta babesleek euren aldeko apustua egiteko balio izatea espero du. (Bideoa gazteleraz)
Ibon Ruizek Itsas Alpeetako Klasikoa irabazi du
Kern Pharma taldeko txirrindulari gasteiztarrak, asteazkenean, garaipena eskuratu du lasterketan, Frantzian, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. Valoniako Itzulian, Jon Barrenetxea Movistar taldeko ziklista bizkaitarra erori da, eta baliteke lepauztaia hautsita izatea.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko da, Vizillen hasi eta Plateau de Solaisonen amaituta. Zortzi etapak kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango dira zuzenean ikusgai.
Yara Kastelijnek irabazi du Burgosko Itzulia, eta Usoa Ostolaza hirugarren izan da
Sailkapen nagusian ez ezik, Neilako aintziretan bukatu den etapan ere hirugarrena izan da txirrindulari zarauztarra. Azken etapan, berriz, Kastelijn txapelduna gailendu da.
Paula Blasik irabazi du Durango-Durango Emakumeen Saria, erakustaldia emanda
UAEko txirrindulari kataluniarra, 2026ko Espainiako Vueltako txapelduna bera, bakarrik helmugaratu da; FDJko Evita Muzic bigarrena izan da, eta EF Education-Oatlyko Alice Towersek eskuratu du hirugarren postua.