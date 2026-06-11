AUVERNIA-RODANO-ALPEETAKO TOURRA

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Wout Van Aertek irabazi du bosgarren etapa, esprint jendetsu batean, Parc des Oiseauxen

Sei txirrindulari izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, tartean, Julen Arriolabengoa Caja Rural taldeko arabarra, baina helmugatik 12 kilometrora tropelak harrapatu ditu.

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Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) belgikarra, helmugan. Irudia: Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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KIROLAK EITB

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Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) belgikarrak irabazi du esprintean Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko bosgarren etapa. Saint-Chamond  eta Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes artean jokatu da gaur 195.8 kilometroko etapa. Bestalde, Alex Baudinek (EF Education) liderraren elastiko horiai eutsi dio.

Van Aert
18:00 - 20:00
Esprint jendetsua bosgarren etapan

Sei txirrindulari izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, tartean, Julen Arriolabengoa Caja Rural taldeko arabarra, baina tropelak harrapatu ditu helmugarako 12 kilometroren faltan.

Vismak ondo planifikatutako esprintean, Van Aert izan da azkarrena eta 4 ordu, 32 minutu eta 59 segundoko denborarekin besoak altxatu ditu. Batez besteko abiadura 43,2  kilometro ordukoa izan da. Hugo Hofstetter frantziarra (NSN) eta Phil Bauhaus alemaniarra (Bahrain) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.

Sailkapen nagusian ez da alaketarik izan. Baudinek 12 segundoko aldea du Kevin Vauquelin herrikidearekiko eta Oscar Onley britainiarrarekiko.

Horrela, Herentalseko 31 urteko fenomenoak arantza atera du, uztailaren 4an, Bartzelonan, Tourra Paris Roubaixeko garaipenari beste bat gehitu gabe hasi nahi ez zuela iragarri baitzuen irteeran. Eta belgikarrak hitza bete du, Edoardo Affini taldekidearen kokapen eta lan ezin hobearen ondoren. Vismako txirrindulariaren 53. garaipena da.

Wout Van Aert, etapa garailea

Irabaztea beti da atsegina

"Irabaztea beti da atsegina, eta bereziki horrelako lasterketa batean, beraz, oso pozik nago etapa garaipen honekin", esan du helmugan Van Aertek. "Ez zegoen esprinterren talde askorik, beraz, bagenekien ez zela erraza izango lasterketa kontrolatzea. Vismak egun osoa eman du ihesaldiaren jazarpenean, eta saiatu beharra nuen", azaldu du

Ostiral honetan seigarren etapa jokatuko da Saint-Vulbas eta Crest-Voland artean (182.3 km).

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