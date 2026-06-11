Wout Van Aertek irabazi du bosgarren etapa, esprint jendetsu batean, Parc des Oiseauxen
Sei txirrindulari izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, tartean, Julen Arriolabengoa Caja Rural taldeko arabarra, baina helmugatik 12 kilometrora tropelak harrapatu ditu.
Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) belgikarrak irabazi du esprintean Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko bosgarren etapa. Saint-Chamond eta Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes artean jokatu da gaur 195.8 kilometroko etapa. Bestalde, Alex Baudinek (EF Education) liderraren elastiko horiai eutsi dio.
Sei txirrindulari izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, tartean, Julen Arriolabengoa Caja Rural taldeko arabarra, baina tropelak harrapatu ditu helmugarako 12 kilometroren faltan.
Vismak ondo planifikatutako esprintean, Van Aert izan da azkarrena eta 4 ordu, 32 minutu eta 59 segundoko denborarekin besoak altxatu ditu. Batez besteko abiadura 43,2 kilometro ordukoa izan da. Hugo Hofstetter frantziarra (NSN) eta Phil Bauhaus alemaniarra (Bahrain) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Sailkapen nagusian ez da alaketarik izan. Baudinek 12 segundoko aldea du Kevin Vauquelin herrikidearekiko eta Oscar Onley britainiarrarekiko.
Horrela, Herentalseko 31 urteko fenomenoak arantza atera du, uztailaren 4an, Bartzelonan, Tourra Paris Roubaixeko garaipenari beste bat gehitu gabe hasi nahi ez zuela iragarri baitzuen irteeran. Eta belgikarrak hitza bete du, Edoardo Affini taldekidearen kokapen eta lan ezin hobearen ondoren. Vismako txirrindulariaren 53. garaipena da.
Wout Van Aert, etapa garailea
Irabaztea beti da atsegina
"Irabaztea beti da atsegina, eta bereziki horrelako lasterketa batean, beraz, oso pozik nago etapa garaipen honekin", esan du helmugan Van Aertek. "Ez zegoen esprinterren talde askorik, beraz, bagenekien ez zela erraza izango lasterketa kontrolatzea. Vismak egun osoa eman du ihesaldiaren jazarpenean, eta saiatu beharra nuen", azaldu du
Ostiral honetan seigarren etapa jokatuko da Saint-Vulbas eta Crest-Voland artean (182.3 km).
Zure interesekoa izan daiteke
Esprint jendetsu batean bereganatu du Van Aertek bosgarren etapa
Wout Van Aert (Team Visma) gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren bosgarren etapan. Esprint masibo batek erabaki du gaurko emaitza, belgikarra gainontzekoak baino gehiago izan da eta denboraldiko bigarren garaipena lortu du Montrond-les-Bainsen.
Ihesaldiko txirrindularien arteko esprinta, eta Simmonsen garaipena, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko laugarren etapan
Lidl-Trek taldeko txirrindulari estatubatuarra ihesaldiko azkarrena izan da gaur, asteazkenez; segundo gutxi batzuengatik. Ihesaldia Montrond-les-Bainsen helmugaratu da.
Simmons garaile atera da eguneko ihesalditik, eta Baudinek maillot horiarekin jarraitzen du
Ameriketako Estatu Batuetako txapeldunak, besteak beste, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) eta Matteo Vercher (Total Energies) atzean utzi ditu 10 txirrindulariko esprintean.
Team Vismari taldekako erlojupekoan garaipena eman dion Jorgensonen esprinta
Matteo Jorgenson estatubatuarraren azken esprintak garaipena eman diot Team Vismari, Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko taldekako erlojupekoan, hirugarren etapan. INEOS taldea izan da bigarren, eta EF Education hirugarren. Hortaz, Alex Baudin frantziarrak jarraitzen du líder izaten.
Matteo Jorgensonen Visma taldeak erlojupekoa irabazi du Perreuxen
Bigarren Netcompany INEOS Erresuma Batuko taldea sailkatu da, eta hirugarren EF Education-EasyPost, irabazleengandik 29 segundora. Horrela, Alex Baudin txirrindulari frantziarrak lidergoari eutsi dio.
Anthon Charmigek irabazi duen Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko 2. etapako azken kilometroa
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko bigarren etapan. Bere ibilbideko bigarren garaipena lortu du danimarkarrak. Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) frantziarra iritsi da bigarren, eta Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) hirugarren.
Charmigek lortu du garaipena Le Puy-en-Velayn, bigarren etapan, ihesaldi luze baten ostean
Uno-X Mobility taldeko txirrindulari danimarkarrak 200 kilometro baino gehiago egin ditu eguneko ihesaldian. Etapako azken igoeran lasterketa-buruan geratu dira Charmig, Garcia Pierna eta Braz. Daniarrak tartea ireki du, eta bakarrik helmugaratu da.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapako azken kilometroa
Alex Baudin (EF Education - EasyPost) txirrindulari frantziarrak irabazi du Auvernia-Rhôneo-Alpes Tourreko lehen etapa, 146,2 kilometrokoa, Vizille eta Saint-Ismier artean.
Baudinek helmugaraino eraman du ihesaldia, eta liderraren maillota jantzi du
EF Education taldeko txirrindulari frantziarra bakarka gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko lehen etapan. Ramses Debruyne (Alpecin) eta Leo Bisiaux (Decathlon) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.